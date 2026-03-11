Tres colegios de Sevilla están entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes

La revista Forbes ha publicado el listado de los 100 mejores colegios de España, entre los que figuran varios centros educativos andaluces. A la hora de realizar el estudio se han tenido en cuenta 36 criterios objetivos, entre los que figuran la excelencia académica, los idiomas, las infraestructuras, la atención al alumnado, la innovación pedagógica o la proyección internacional.

Si miramos la lista de Forbes, tenemos representación sevillana: el Highlands School Sevilla, St. Mary’s School y Yago School Sevilla, tres referencias de la enseñanza privada en la provincia.

Los colegios sevillanos, entre los mejores de España

Highlands School Sevilla, situado en la carretera de Utrera, sobresale por su modelo de formación integral, su condición de Cambridge International School, el impulso del trilingüismo desde edades tempranas y una amplia oferta de instalaciones deportivas y tecnológicas.

St. Mary’s School, en la avenida de Jerez, figura por su apuesta por el plurilingüismo, la neuroeducación, la oratoria, la robótica y la producción audiovisual, además de su reconocimiento por UNICEF como centro referente en derechos de la infancia. A ellos se suma Yago School Sevilla, en Castilleja de la Cuesta, con un proyecto basado en el Bachillerato Internacional, una marcada dimensión global y una potente oferta de clubes, deportes y actividades artísticas. En él estudiaron Jaime de Marichalar o Joaquín Bohórquez.

Otros colegios andaluces, entre los mejores del país

Además de los colegios sevillanos, la presencia andaluza es amplia con una representación de 18 colegios en el listado de los 100 mejores del país. Aparecen Agora Granada College International School; en Almería, Altaduna-Saladares, SEK Alborán y The British School of Almería; en Cádiz, El Altillo International School, El Centro Inglés y Sotogrande International School; en Córdoba, The British School of Córdoba; y en Málaga, Colegio Internacional Torrequebrada, Colegio San José, Lycée Français International de Málaga, Laude San Pedro International College, Los Olivos, The British School of Málaga y Yago School Málaga.

Noticias relacionadas

Entre los párametros que se han valorado hay aspectos interesantes como la tecnología, la salud emocional, los resultados académicos, los idiomas, la adaptación a nuevas demandas como la IA. Todas estos criterios tienen en común los mejores centros de España. En ese escenario cada vez más competitivo, Sevilla y Andalucía vuelven a hacerse un hueco entre la élite educativa española.