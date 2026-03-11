Sevilla
Tres colegios de Sevilla están entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes
Highlands School Sevilla, St. Mary’s School y Yago School Sevilla figuran en la selección elaborada por la revista, que también incluye centros de Málaga, Cádiz, Almería, Granada y Córdoba
A.M.R
La revista Forbes ha publicado el listado de los 100 mejores colegios de España, entre los que figuran varios centros educativos andaluces. A la hora de realizar el estudio se han tenido en cuenta 36 criterios objetivos, entre los que figuran la excelencia académica, los idiomas, las infraestructuras, la atención al alumnado, la innovación pedagógica o la proyección internacional.
Si miramos la lista de Forbes, tenemos representación sevillana: el Highlands School Sevilla, St. Mary’s School y Yago School Sevilla, tres referencias de la enseñanza privada en la provincia.
Los colegios sevillanos, entre los mejores de España
Highlands School Sevilla, situado en la carretera de Utrera, sobresale por su modelo de formación integral, su condición de Cambridge International School, el impulso del trilingüismo desde edades tempranas y una amplia oferta de instalaciones deportivas y tecnológicas.
St. Mary’s School, en la avenida de Jerez, figura por su apuesta por el plurilingüismo, la neuroeducación, la oratoria, la robótica y la producción audiovisual, además de su reconocimiento por UNICEF como centro referente en derechos de la infancia. A ellos se suma Yago School Sevilla, en Castilleja de la Cuesta, con un proyecto basado en el Bachillerato Internacional, una marcada dimensión global y una potente oferta de clubes, deportes y actividades artísticas. En él estudiaron Jaime de Marichalar o Joaquín Bohórquez.
Otros colegios andaluces, entre los mejores del país
Además de los colegios sevillanos, la presencia andaluza es amplia con una representación de 18 colegios en el listado de los 100 mejores del país. Aparecen Agora Granada College International School; en Almería, Altaduna-Saladares, SEK Alborán y The British School of Almería; en Cádiz, El Altillo International School, El Centro Inglés y Sotogrande International School; en Córdoba, The British School of Córdoba; y en Málaga, Colegio Internacional Torrequebrada, Colegio San José, Lycée Français International de Málaga, Laude San Pedro International College, Los Olivos, The British School of Málaga y Yago School Málaga.
Entre los párametros que se han valorado hay aspectos interesantes como la tecnología, la salud emocional, los resultados académicos, los idiomas, la adaptación a nuevas demandas como la IA. Todas estos criterios tienen en común los mejores centros de España. En ese escenario cada vez más competitivo, Sevilla y Andalucía vuelven a hacerse un hueco entre la élite educativa española.
- El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: 'Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega
- Así se transformará el antiguo centro comercial Zona Este: tres edificios de hasta nueve plantas con una plaza abierta
- Expertos en Urbanismo analizan los nuevos barrios de Palmas Altas o Sevilla Este: 'La vivienda es lo primero, los servicios llegan después
- La preocupación por la tensión en El Cerezo se extiende por Sevilla: 50 entidades firman contra las patrullas vecinales y la violencia
- La ampliación de la Feria de Sevilla para 2027, sin plan B si el Gobierno no cede el suelo: 'No contemplamos que no acceda
- David Pastor, filósofo sevillano: 'Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos
- El bienestar animal, en el foco: el Ayuntamiento de Sevilla cambiará la norma de los coches de caballos para 'evitar sufrimientos innecesarios
- El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro