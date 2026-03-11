Videomapping en el Real Alcázar por el 500 aniversario de la boda de Carlos V: fechas, horarios y dónde verlo
El Ayuntamiento de Sevilla conmemora el quinto centenario de las bodas de Carlos V e Isabel de Portugal con un videomapping en el Real Alcázar y una representación teatral
Sevilla conmemora el 500 aniversario de las bodas de Carlos V e Isabel de Portugal, celebradas en 1526, con dos grandes propuestas culturales en el Real Alcázar: un videomapping conmemorativo proyectado sobre la muralla y la Puerta del León, y una recreación teatral del enlace en el Salón de Embajadores.
El Ayuntamiento inauguró ambas iniciativas este miércoles 11 de marzo, fecha central de la efeméride. El alcalde, José Luis Sanz, subrayó que la ciudad está celebrando “de una forma muy especial” este episodio histórico, sumando estas actividades al desfile y al congreso internacional celebrados en el marco del programa conmemorativo.
Dónde ver el videomapping del 500 aniversario en Sevilla
El espectáculo audiovisual, titulado 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: Entre el poder y el amor, se proyecta en la muralla y en la Puerta del León del Real Alcázar.
La proyección es de acceso libre y gratuito. Cada pase tiene un aforo estimado de 2.000 personas. El montaje, de 12 minutos de duración, cuenta con banda sonora original, locución e iluminación artística creadas para esta obra y se apoya en fuentes históricas de referencia, entre ellas los trabajos de Juan de Mata Carriazo.
En los pases de este miércoles se incorporó, además, un acompañamiento especial con fuegos artificiales integrados en el discurso narrativo.
Fechas: cuándo se puede ver el videomapping
El videomapping podrá verse del 11 al 15 de marzo, ambos incluidos.
Horarios del videomapping en el Real Alcázar
Miércoles 11 de marzo: 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 y 22:45.
Jueves 12 de marzo: 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 y 22:45.
Viernes 13 de marzo: 20:15, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 y 22:45.
Sábado 14 de marzo: 20:15, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 y 22:45.
Domingo 15 de marzo: 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 y 22:45.
Recreación teatral de la boda: pases y duración
Junto al espectáculo audiovisual, el Ayuntamiento ha impulsado la recreación teatral del enlace en el Salón de Embajadores, a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla.
La representación tiene una duración aproximada de 45 minutos y se ofrece con dos pases: a las 21:00 y a las 22:15. Tras los pases de este miércoles, volverá a representarse este jueves en el mismo horario.
Recomendaciones para asistir
Al tratarse de un evento gratuito y con aforo limitado por pase, se recomienda acudir con antelación, especialmente en los horarios de mayor demanda, para asegurar un buen lugar de visionado en la zona de la Puerta del León y la muralla del Real Alcázar.
