Estas son las 30 calles de Sevilla que tendrán toldos este verano: arrancan las pruebas

El centro de Sevilla volverá a ganar sombra este verano con la instalación de toldos en 30 calles y plazas del casco histórico, una campaña que este año incorpora por primera vez tres nuevos enclaves comerciales: las calles Alfonso XII, Córdoba y José Gestoso. Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla, la actuación forma parte del dispositivo municipal para reducir la exposición al sol en los meses de más calor y mejorar el confort térmico en el espacio público.

La instalación de estos toldos se enmarca en el nuevo contrato adjudicado por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, con una inversión de 1.703.228,50 euros y una vigencia de cuatro años, entre 2025 y 2029, según ha detallado el Consistorio. El objetivo es reforzar la red de sombras en algunas de las zonas más transitadas del centro histórico, especialmente en calles comerciales y de paso frecuente tanto para residentes como para visitantes.

De este modo, el sistema de entoldado llegará este verano a 30 calles y plazas del centro de Sevilla, una medida que se mantiene desde 1992. En esta edición, la prinicpal novedad está en la incorporación de las calles Alfonso XII, Córdoba y José Gestoso, tres vías que contarán con toldos por primera vez dentro de este plan municipal. También estrenará sombra el puente de San Telmo, que ya ha arrancado con la instalación.

Toldos en el centro de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

La ampliación del entoldado responde a la necesidad de adaptar la ciudad a episodios de calor cada vez más intensos. En ese contexto, el Ayuntamiento defiende esta medida como una herramienta para hacer más llevadero el tránsito peatonal durante los meses estivales.

Los trabajos de instalación comenzarán en la segunda quincena de mayo, con la previsión de que el sistema esté plenamente operativo antes del inicio del verano y permanezca instalado hasta comienzos del otoño. De acuerdo con la información facilitada por el Consistorio, la empresa adjudicataria ya está realizando pruebas técnicas previas en varios puntos para comprobar la viabilidad de las estructuras y garantizar su correcta colocación.

Los espacios que tendrán sombra este año son los siguientes:

Calles:

Albareda

Alcaicería de la Loza

Alfonso XII

Almirante Bonifaz

Baños

Carlos Cañal

Cerrajería

Córdoba

Cuna

Empecinado

Francos

General Polavieja

Hernando Colón

Jaén

José Gestoso

Lineros

O’Donnell

Pedro Caravaca

Puente y Pellón

Regina

Rioja

Rivero

Sagasta

Sierpes

Tetuán

Velázquez

Otros espacios:

Plaza del Duque

Plaza Jesús de la Pasión

La Campana

Paseo Marqués de Contadero

El puente de San Telmo tendrá sombra por primera vez

Más allá del casco histórico, una de las actuaciones más destacadas de este verano será la del puente de San Telmo, que contará por primera vez con sombra en ambos acerados, según la información municipal.

Recreación de los futuros toldos del Puente de San Telmo / Ayuntamiento de Sevilla

El proyecto contempla una inversión de más de 1,1 millones de euros e incluye la instalación de toldos sobre pórticos metálicos curvos desmontables, además de un nuevo sistema de iluminación. La intervención busca proteger del sol a los miles de peatones que cruzan a diario este puente entre Los Remedios y el Casco Antiguo.

En paralelo, la Gerencia de Urbanismo trabaja también en el proyecto de entoldado del puente de Los Remedios, que seguirá una línea similar a la prevista para San Telmo.

Renovación de los toldos del puente del Cachorro

Otra de las intervenciones previstas afecta al puente del Cachorro, donde se renovarán los toldos tras más de treinta años de uso. La actuación no se limitará a la sustitución de estas cubiertas, sino que incluirá una mejora más amplia del viaducto.

Según el Ayuntamiento, las obras contemplan el reasfaltado completo de la calzada, la renovación de la pintura de los mástiles de luminarias, la mejora de la herrería y barandillas y el adecentamiento de ambos acerados. Se trata, de hecho, de una intervención de calado en una infraestructura en la que no se había acometido una reforma de estas características desde su construcción en 1992.