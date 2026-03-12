eWoman 2026 llega a La Rinconada con una gala dedicada a mujeres que están cambiando las reglas

La gala eWoman 2026 llega a La Rinconada con un objetivo claro: poner en valor el talento de mujeres que están marcando la diferencia en distintos ámbitos profesionales. Desde la empresa hasta la ciencia, pasando por la comunicación, la cultura o la innovación tecnológica, el evento reunirá a referentes que comparten una visión común: impulsar un liderazgo más inclusivo, más diverso y más transformador.

La iniciativa forma parte del proyecto eWoman, impulsado por El Correo de Andalucía, cabecera del grupo Prensa Ibérica. En esta ocasión, La Rinconada se suma a esta apuesta acogiendo en el Centro Cultural de la Villa una gala que reunirá a mujeres referentes de distintos ámbitos. Un espacio concebido para compartir experiencias, reflexionar sobre los retos que aún persisten y poner en valor los avances logrados en materia de igualdad.

El apoyo del Ayuntamiento de La Rinconada resulta clave para hacer posible esta iniciativa. Un año más, la institución reafirma su compromiso con el impulso de proyectos que promueven la igualdad de oportunidades y que sitúan el talento femenino como motor de cambio social y económico.

Recepción institucional y apertura de la gala

La jornada comenzará a las 11:00 horas con un desayuno brunch en el hall del teatro, un primer espacio de encuentro en el que representantes institucionales, participantes y asistentes podrán compartir impresiones antes del inicio de la gala.

A las 12:00 horas dará comienzo la apertura oficial del evento, que estará presentada por Mar Vega, directora comercial de El Correo de Andalucía y delegada comercial de Prensa Ibérica en Andalucía, encargada de dar la bienvenida a los asistentes y presentar a Javier Fernández de los Ríos, alcalde de La Rinconada y presidente de la Diputación de Sevilla, quien inaugurará oficialmente la gala y pondrá en valor el compromiso del municipio con las políticas de igualdad y con la promoción del talento femenino.

Reconocimiento a una trayectoria inspiradora

Raquel Vega, primera teniente alcalde de La Rinconada, durante su intervención en eWoman 2025 / M. Balanyà

Uno de los momentos más destacados de la gala será la entrega del “Premio Mujer del Año eWoman” a Rocío Caparrós, responsable de estrategia de desarrollo en Space Women Alliance. Su trabajo está contribuyendo a impulsar la presencia femenina en ámbitos altamente especializados como el aeroespacial y el tecnológico.

El galardón será entregado por Raquel Vega, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Rinconada, junto a Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía.

Tras la entrega, ambas conversarán con Rocío Caparrós en una breve entrevista en la que la premiada compartirá su trayectoria profesional, reflexionará sobre el liderazgo femenino y abordará los desafíos que todavía existen para las mujeres en sectores estratégicos y de alta especialización.

La programación continuará con una intervención de CAMBYO, especialistas en coaching inspiracional, que ofrecerán una sesión centrada en el desarrollo personal de los asistentes.

Usoa Arregui e Ignacio Alonso, equipo de CAMBYO, durante su sesión de coaching en eWoman 2025 / M. Quesada

Nuevas formas de liderazgo

Estefanía Ferrer, CEO Lico Cosmetics / El Correo

A continuación tendrá lugar la mesa redonda “Mujeres que lideran de otra forma”, moderada por Patricia Godino, subdirectora de El Correo de Andalucía. Este espacio reunirá a profesionales de distintos sectores que compartirán sus experiencias y reflexionarán sobre los desafíos y oportunidades del liderazgo femenino en la actualidad.

En esta conversación participarán: Bárbara Guillén , directora de estrategia de negocio de Europa en LLYC

, directora de estrategia de negocio de Europa en Maribel Vergara , directora del PERTE de la Industrialización de la Vivienda

, directora del Estefanía Ferrer , CEO de LICO

, Teresa Trasancos, directora y guionista de cine

Ciencia, inspiración y superación

La científica Patricia Altea en el laboratorio de Cabimer. / Cedida

La gala continuará con otro de los momentos centrales del evento: una entrevista a Patricia Altea Manzano, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y directora del grupo de investigación en cáncer metastásico en CABIMER.

La conversación, conducida por Isabel Morillo, permitirá conocer de cerca la trayectoria de una investigadora que trabaja en uno de los ámbitos más relevantes de la ciencia actual y que representa un ejemplo de dedicación, talento y compromiso con la investigación.

La gala concluirá con una actuación artística de Novia Pagana, compositora y creadora audiovisual sevillana conocida por su trabajo en bandas sonoras para cine, danza y teatro.

Finalmente, Mar Vega será la encargada de realizar la clausura del evento, poniendo el broche final a una jornada dedicada a celebrar el talento femenino y a reforzar la importancia de seguir construyendo espacios donde las mujeres puedan compartir experiencias, generar referentes y seguir cambiando las reglas.

Ubicación del Centro Cultural de la Villa La Rinconada en Google Maps.

Con iniciativas como eWoman 2026, La Rinconada reafirma su compromiso con la igualdad y con la promoción de un liderazgo capaz de transformar la sociedad desde la diversidad, el talento y la inspiración colectiva.