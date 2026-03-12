La historiadora Gracia Rodríguez revela la necrópolis romana más grande y mejor conservada de Europa: "Está a 20 minutos de Sevilla capital"

A apenas 30 kilómetros del Centro de Sevilla se encuentra un yacimiento arqueológico de ocho hectáreas de extensión con la necrópolis romana más grande y mejor conservada de Europa. Este enclave único en toda la Península es el Conjunto Arqueológico de Carmona, que se puede visitar de forma completamente gratuita.

La historiadora y divulgadora sevillana Gracia Rodríguez así lo ha explicado a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que "a tan solo 20 minutos de Sevilla se puede visitar la necrópolis romana mejor conservada de Europa".

La importancia de Carmona en la época romana

"Carmona, o Carmo, como la llamaban los romanos, fue tan importante en esa época que llegó a obtener el privilegio de acuñar moneda", ha asegurado la divulgadora.

El Conjunto Arqueológico de Carmona tiene la necrópolis romana más grande y mejor conservada de Europa / Conjunto Arqueológico de Carmona

Y otra de las muestras de la importancia que tuvo Carmona en el Imperio romano es su yacimiento arqueológico, formado por la necrópolis más grande de Europa y su Anfiteatro.

El descubrimiento del yacimiento arqueológico en Carmona

El descubrimiento de estos restos se produjo a finales del siglo XIX gracias a la iniciativa de Juan Fernández López y del arqueólogo inglés Jorge Bonsor.

Gracias a su trabajo, se descubrió esta necrópolis que data del siglo I y que se muestra como el ejemplo perfecto de los antiguos rituales de enterramiento, en lo que lo más habitual era la incineración de los cadáveres en quemaderos excavados en la roca, en la que se colocaba la pira funeraria.

Cómo eran los enterramientos en la necrópolis de Carmona

Tal y como ha indicado el propio Ayuntamiento de Carmona, en ocasiones, estos quemaderos se utilizaban también como enterramientos, depositando las cenizas en la fosa, que se cubría con sillares, ladrillos o tégulas. Una vez cubiertos, se colocaba una estela para indicar el lugar y el nombre del difunto.

Además, en este yacimiento se pueden encontrar mausoleos colectivos, formados por una cámara subterránea de carácter familiar que suponían el tipo de enterramiento más generalizado en la necrópolis.

Los mausoleos y la decoración de las tumbas

Para acceder a estos enterramientos, se debía hacer por un pozo escalonado, que llevaba a esta cámara cuadrangular con un banco que recorre la parte inferior de las paredes, donde se colocaban las ofrendas y sobre el que se abren los nichos.

"Para ocultar la tosquedad de la roca, las tumbas se decoraban. La Necrópolis es uno de los yacimientos más importantes de la Península por su buena conservación", ha señalado el Consistorio.

La tumba de Servilia y los rituales funerarios

Sobre la riqueza de este lugar y los hallazgos que allí se han encontrado, Gracia Rodríguez ha relatado: "En la necrópolis, podemos visitar la tumba de Servilia, la más monumental de todas, donde había dos capillas, una dedicada a los dioses protectores y otra, a los familiares fallecidos".

Un recorrido que continúa por el pasillo que va hacia la cámara funeraria, donde se pueden ver restos de una pintura original. "El patio era utilizado para la comida fúnebre con la que terminaba la ceremonia de enterramiento", ha recalcado la experta.

Otras tumbas destacadas del recinto arqueológico de Carmona

Durante la visita, se puede descubrir la Tumba de las Guirnaldas, que recibe su nombre por las pinturas que decoran su interior, así como la Tumba de los Cuatro Departamentos y la Tumba del Ustrinum.

"Seguimos hasta la Tumba del Elefante, otra de las más importantes del recinto. Se cree que en su origen fue un santuario dedicado al culto de la diosa Cibeles y el dios Attis, y terminó convirtiéndose en tumba", ha aseverado la historiadora.

El anfiteatro y el museo del conjunto arqueológico

Frente a la necrópolis también se encuentra el Anfiteatro, otro de los mayores referentes de la ciudad, que acogía espectáculos de fieras y manifestaciones artísticas durante la época romana, un enclave que ha sido declarado Bien de Interés Cultural por su riqueza histórica y cultural.

Para finalizar la jornada, la divulgadora ha aconsejado visitar el museo del yacimiento y su mirador, desde donde se puede tener una "magnífica vista del Anfiteatro".

Qué se puede ver en el museo y cuánto cuesta la visita

"En el museo se pueden ver piezas encontradas en la necrópolis, entre ellas la escultura de Servilia, y diferentes objetos funerarios y el elefante original de la Tumba del Elefante", ha recalcado Rodríguez.

Este conjunto arqueológico se puede visitar de forma totalmente gratuita y sin reserva previa para los ciudadanos miembros de la Unión Europea. Sin embargo, para quienes no pertenezcan a ella, tendrán que abonar 1,50 euros.

Horarios de visita en invierno y otoño

El horario para visitar este yacimiento depende del periodo del año, siendo desde el 1 de enero al 31 de marzo de martes a sábado de 9.00 a 18.00, mientras los domingos y festivos es de 9.00 a 15.00.

Los lunes, por su parte, permanece cerrado, a excepción de los que sean víspera de festivo, que se podrán visitar de 9.00 a 15.00 horas.

Este mismo horario se repetirá del 21 de septiembre al 31 de diciembre.

Horarios del conjunto arqueológico en primavera y verano

Del 1 de abril al 20 de junio, el horario será de martes, miércoles y jueves de 9.00 a 18.00 horas; viernes y sábados de 9.00 a 21.00; domingos, festivos y lunes víspera de festivo de 9.00 a 15.00 horas y el resto de lunes, cerrado.

En cuanto al tramo del 21 de junio al 20 de septiembre, el conjunto se podrá visitar de martes a sábado de 9.00 a 15.00 horas; domingos, festivos y lunes víspera de festivo de 9.00 a 15.00 horas y el resto de lunes, cerrado.