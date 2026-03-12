Un incendio en una vivienda en Nervión alerta a los vecinos y moviliza a Bomberos, Policía y sanitarios

Un incendio en una vivienda ha tenido lugar este jueves en Sevilla en la calle Juan de Oñate, en Nervión, junto a la confluencia de la calle Luis Montoto y la Avenida de la Cruz del Campo, según ha informado a este periódico la Policía Local de Sevilla y confirmado por el servicio de Emergencias 112.

Los primeros avisos se recibieron en torno a las 07.35 horas, informando de humo saliendo de una casa de dos plantas en la citada calle, en concreto de la planta baja. Fuentes policiales informan de que se trata de un incendio sin heridos y sin personas en el interior de la vivienda.

IImagen de la vivienda siniestrada. / A.M.

Inmediatamente se movilizaron efectivos de Bomberos, Policía Local de Sevilla, Policía Nacional y sanitarios del 061 en prevención. El humo al parecer salía de la planta baja del edificio y solo ha afectado a esta zona del inmueble, no a viviendas aledañas. Se desconocen las causas del siniestro y la Policía Local investiga los hechos.