Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protestas VPO MirafloresAemet frio lluviasCoche caballosRestaurante escondidoPescaíto fritoTiempo Semana SantaPlazas funcionarioInspectores gestión ambientalFeria medievalLimpieza colegiosColegio Gerena
instagramlinkedin

Un incendio en una vivienda en Nervión alerta a los vecinos y moviliza a Bomberos, Policía y sanitarios

El siniestro ha tenido lugar en una vivienda de la calle Juan de Oñate, sin heridos.

Imagen de los bomberos en la calle Juan de Oñate.

Imagen de los bomberos en la calle Juan de Oñate. / A.M.

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Un incendio en una vivienda ha tenido lugar este jueves en Sevilla en la calle Juan de Oñate, en Nervión, junto a la confluencia de la calle Luis Montoto y la Avenida de la Cruz del Campo, según ha informado a este periódico la Policía Local de Sevilla y confirmado por el servicio de Emergencias 112.

Los primeros avisos se recibieron en torno a las 07.35 horas, informando de humo saliendo de una casa de dos plantas en la citada calle, en concreto de la planta baja. Fuentes policiales informan de que se trata de un incendio sin heridos y sin personas en el interior de la vivienda.

Noticias relacionadas

IImagen de la vivienda siniestrada.

IImagen de la vivienda siniestrada. / A.M.

Inmediatamente se movilizaron efectivos de Bomberos, Policía Local de Sevilla, Policía Nacional y sanitarios del 061 en prevención. El humo al parecer salía de la planta baja del edificio y solo ha afectado a esta zona del inmueble, no a viviendas aledañas. Se desconocen las causas del siniestro y la Policía Local investiga los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor pescaíto frito de Sevilla: cinco freidurías imprescindibles para disfrutar en Cuaresma y Semana Santa
  2. Vecinos de Miraflores en pie de guerra por la construcción de un bloque de 8 plantas de VPO: 'El barrio está saturado, no cabemos
  3. El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: 'Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega
  4. El bienestar animal, en el foco: el Ayuntamiento de Sevilla cambiará la norma de los coches de caballos para 'evitar sufrimientos innecesarios
  5. La ampliación de la Feria de Sevilla para 2027, sin plan B si el Gobierno no cede el suelo: 'No contemplamos que no acceda
  6. Tres colegios de Sevilla están entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes
  7. Sevilla abre el debate sobre los coches de caballos tras su adiós en Málaga y Barcelona: los animalistas piden la 'abolición progresiva
  8. Expertos en Urbanismo analizan los nuevos barrios de Palmas Altas o Sevilla Este: 'La vivienda es lo primero, los servicios llegan después

eWoman 2026 llega a La Rinconada con una gala dedicada a mujeres que están cambiando las reglas

eWoman 2026 llega a La Rinconada con una gala dedicada a mujeres que están cambiando las reglas

Sevilla pierde el primer puesto en inversión pública en Andalucía frente a Málaga y cae a la sexta plaza en gasto por habitante

Sevilla pierde el primer puesto en inversión pública en Andalucía frente a Málaga y cae a la sexta plaza en gasto por habitante

Un incendio en una vivienda en Nervión alerta a los vecinos y moviliza a Bomberos, Policía y sanitarios

Un incendio en una vivienda en Nervión alerta a los vecinos y moviliza a Bomberos, Policía y sanitarios

El restaurante de Sevilla escondido en un antiguo corral de vecinos que nació en el siglo XVIII: "Te traslada a otra época"

El restaurante de Sevilla escondido en un antiguo corral de vecinos que nació en el siglo XVIII: "Te traslada a otra época"

La historiadora Gracia Rodríguez revela la necrópolis romana más grande y mejor conservada de Europa: "Está a 20 minutos de Sevilla capital"

Así es El Poeta, la abacería del centro de Sevilla que está conquistando a los amantes del tapeo

Así es El Poeta, la abacería del centro de Sevilla que está conquistando a los amantes del tapeo

Más de diez años reclamando un colegio digno en Gerena y todo sigue (casi) igual

Más de diez años reclamando un colegio digno en Gerena y todo sigue (casi) igual

Sindicatos y Ayuntamiento de Sevilla acercan posturas sobre la privatización de la limpieza de colegios: "Podemos firmar un preacuerdo en unos días"

Tracking Pixel Contents