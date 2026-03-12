Javier Díaz del Junco, de jugar con los 'pasitos' a realizar el Pregón Universitario de la Semana Santa de Sevila

Hermano de San Buenaventura de toda la vida y especialmente nostálgico cuando recuerda su infancia en el Colegio Claret. Esta es la historia de Javier Díaz del Junco, estudiante del cuarto curso del Grado en Derecho y pregonero universitario de la Semana Santa de Sevilla de 2026. El joven cofrade será el encargado de poner voz a la juventud cofrade universitaria el próximo martes 17 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla y organizado por la Hermandad de Los Estudiantes.

"Será un pregón joven, atrevido y con mucha fe". Así lo define el pregonero, al tiempo que asegura que será un discurso "entregado total y directamente a la juventud universitaria". Díaz incide igualmente que será una llamada a los jóvenes "para que no tengan miedo de mostrar sus creencias". En el momento que fue nombrado pregonero no se lo creía: "esto no puede ser". Sabía que andaba entre los candidatos y estaba informado del día y la hora de la toma de la decisión por parte de la Hermandad de Los Estudiantes: "pasaron las horas y pensé que ya no me iban a llamar, aunque al final sonó el teléfono".

"Es increíble el cariño de la gente hacia los titulares de las hermandades"

Toda una vida ligada al mundo cofrade por tradición familiar, donde recuerda "jugar a los pasitos en miniatura" desde muy pequeño. Lo que más le gusta a Javier de las cofradías es el "amor" hacia las devociones: "me parece increíble el cariño de la gente hacia los titulares de las hermandades". Por contra, el elemento más negativo lo centra en la fijación de muchos cofrades por los elementos superficiales de la Semana Santa. Pone el foco en los "debates innecesarios" acerca de vestidores, altares de culto, formaciones musicales... Se trata de una visión que guarda estrecha relación con su Hermandad de La Soledad de San Buenaventura, donde la austeridad es la tónica dominante, y a buen seguro será un elemento muy presente en el Pregón Universitario.

En el ámbito académico, es estudiante del Grado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Aunque siempre quiso ser agente de la Policía Nacional, las duras oposiciones para entrar en el cuerpo le acabaron echando para atrás. "Finalmente, opté por Derecho siguiendo la estela familiar": su padre y dos de sus hermanas lo han estudiado. "Estoy en el cuarto curso y han sido, sin duda, unos años fenomenales", reconoce Díaz ante la inminente finalización de sus estudios.

De su infancia en el Colegio Claret a "ser los pies" de la Virgen de la Soledad

No es la primera vez que sube a los atriles. Díaz ya fue el encargado de pronunciar en 2022 el Pregón de la Semana Santa del Colegio Claret cuando estudiaba el último curso de Bachillerato, lo que supuso el culmen a toda una infancia en este centro educativo. "Para mí el Viernes de Dolores es sagrado en Heliópolis, no falto nunca", menciona Javier con ilusión y ganas de que se vuelvan a abrir las puertas de este templo y ver salir los nazarenos azules del Claret.

Además, la pasada Cuaresma pronunció la Exaltación de la Hermandad de La Soledad de San Buenaventura: "Fue muy especial ya que era el último año de esa Junta de Gobierno y confiaron en mí". Una corporación a la que Díaz lleve vinculado desde hace muchos años llegando a ser nazareno y acólito, aunque actualmente tiene la suerte de ser "los pies" de la Virgen de la Soledad, lo que califica de "auténtico privilegio" en una hermandad que considera su auténtica familia. Además, en la provincia Javier forma parte de la cuadrilla de costaleros de la Hermandad de La Humillación de Camas y realiza estación de penitencia con la cofradía cada Sábado de Pasión.

El Pregón Universitario de la Semana Santa de Sevilla de 2026 tendrá lugar el próximo martes 17 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla alcanzando este año su quincuagésima edición. El acto está organizado por la Hermandad de los Estudiantes, en colaboración con la propia institución universitaria, desde el año 1973. Una iniciativa que nació de Ricardo Mena-Bernal Romero, hermano mayor en ese momento de la cofradía, y que recayó entonces en Enrique Henares Ortega.