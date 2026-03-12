Los nuevos Cines Axion de Sevilla Este abren este viernes 13 de marzo: estas son las promociones de bienvenida

La fecha definitiva que esperaban todos los vecinos del distrito de Sevilla Este ha llegado tras meses de espera. Los nuevos Cines Axion abrirán sus puertas este viernes 13 de marzo en el centro comercial Aleste Plaza, en una inauguración que ampliará la oferta de ocio de Mega Ozone Bowling. Esta nueva oferta llega con el objetivo de ofrecer una experiencia renovada para los espectadores, incorporando nuevas tecnologías y espacios para todos los públicos.

10 salas, con dos revolucionarias

Los nuevos cines contarán con diez salas de proyección, diseñadas para acoger los últimos estrenos y mejorar la experiencia para ver películas.

Entre las novedades destacan dos salas especiales que buscan aportar un valor añadido a la experiencia cinematográfica. Una de ellas será una sala interactiva, equipada con asientos que se mueven y acompañan la acción de la película para hacer la proyección más inmersiva.

El complejo también incluirá una sala adaptada para niños, concebida para que los más pequeños puedan disfrutar del cine en un entorno cómodo y adaptado a su edad. Este espacio pretende facilitar la asistencia de familias y fomentar el acceso al cine entre el público infantil.

Las salas están equipadas con sistemas de sonido Dolby Digital 7.1 y ocho de ellas cuentan con proyección HD 2K, diseñadas para ofrecer gran calidad de imagen, confort en las butacas y control ambiental de temperatura durante las sesiones.

Igualmente las instalaciones también tendrán un bar donde los espectadores podrán comprar refrescos, palomitas y chucherías para acompañar la película.

Tarifas y promociones de apertura

Los Cines Axion de Sevilla Este han lanzado varias tarifas promocionales con motivo de la apertura. Durante esta etapa inicial, la entrada general tiene un precio de 8,90 euros, tanto en taquilla como en compra online.

Las proyecciones con tecnologías especiales tienen un coste superior. Las sesiones en ATMO (sonido inmersivo de última generación) cuestan 9,90 euros, las de 3D ascienden a 10,40 euros, mientras que las experiencias 4D/2D alcanzan los 12,90 euros y las 4D/3D llegan a 14,40 euros.

También existe una tarifa reducida desde 7,90 euros, dirigida a menores de 13 años, mayores de 65, jóvenes de 13 a 30 años con carné joven o de estudiante y personas con discapacidad superior al 33% junto a un acompañante. Estas modalidades también tienen versiones en ATMO, 3D y 4D con precios algo más elevados.

Además, los miércoles no festivos se celebrará el Día del Espectador, con entradas desde 5,90 euros, que suben según el tipo de sala o tecnología, hasta 11,40 euros en las sesiones 4D/3D. Esta promoción busca facilitar el acceso al cine entre semana con precios más económicos.