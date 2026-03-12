Palmerín, Caballati, Txurdín, Pío Pío... arranca en Sevilla la lucha por ser la mejor mascota de LaLiga

El Estadio La Cartuja de Sevilla será escenario el próximo domingo 22 de marzo, a partir de las 11:30 horas, de la III Edición de LALIGA de las Mascotas, un evento deportivo, lúdico y familiar que reunirá a algunas de las mascotas más populares del fútbol español en una jornada pensada para disfrutar en familia.

El Real Betis Balompié, representado por su emblemática mascota Palmerín, ejercerá como anfitrión de una cita que busca acercar el fútbol a los más pequeños a través de los valores del compañerismo, la deportividad, el trabajo en equipo, la tolerancia y el respeto entre clubes.

Las puertas del estadio se abrirán a las 10:30 horas, permitiendo a los asistentes acceder con antelación para conocer a las mascotas participantes, hacerse fotografías con ellas y disfrutar del ambiente previo al inicio de la competición.

Palmerín es la popular mascota del Real Betis Balompié / Real Betis

Pruebas deportivas y diversión sobre el césped

El programa de la jornada incluirá diferentes pruebas dinámicas y divertidas sobre el césped de La Cartuja, diseñadas para poner a prueba la agilidad, destreza y capacidad de cooperación de las mascotas en un formato de competición que combina deporte y espectáculo.

En esta edición participarán mascotas de clubes de LALIGA EA Sports y LALIGA Hypermotion, representando a equipos de toda España.

Mascotas participantes de LALIGA EA Sports

Real Betis Balompié : Palmerín

: Palmerín Deportivo Alavés : Babazorro

: Babazorro Girona FC : La Mosca Sisa

: La Mosca Sisa Valencia CF : Amunt

: Amunt RCD Mallorca : Dimonió

: Dimonió Real Sociedad : Txurdín

: Txurdín Elche CF: Datigol

Mascotas participantes de LALIGA Hypermotion

Granada CF : Granaín

: Granaín Andorra CF : Tamarro

: Tamarro UD Las Palmas : Pío Pío

: Pío Pío Córdoba CF : Koki

: Koki Real Valladolid : Pepe Zorillo

: Pepe Zorillo Málaga CF : Súper Boke

: Súper Boke Albacete Balompié : Quecete

: Quecete AD Ceuta: Caballati

El público también participa

Los asistentes no solo serán espectadores. Durante la jornada, el público podrá votar a su mascota favorita y participar en distintos sorteos y actividades, convirtiendo el evento en una experiencia interactiva para todas las edades.

Amunt, la mítica mascota del Valencia / LaLiga

Una vez finalizada la competición, la actividad continuará en la fan zone del estadio, que permanecerá abierta con juegos infantiles, animación y diferentes puestos de comida y bebida, consolidando la cita como un completo plan de domingo para familias en Sevilla.

Entradas para la LALIGA de las Mascotas

Las entradas ya están disponibles en la web oficial del Real Betis Balompié con un precio de 5 euros. Además, existe una promoción especial para grupos o familias: a partir de la compra de cuatro entradas, el precio unitario pasa a ser de 3 euros, aplicándose el descuento automáticamente al añadir más de tres entradas al carrito.

Como en ediciones anteriores, la III Edición de LALIGA de las Mascotas contará con sorpresas especiales y la presencia de invitados, en una mañana marcada por la diversión, el humor y el espíritu deportivo que promete hacer las delicias de pequeños y mayores.