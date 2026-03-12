Palmerín, Caballati, Txurdín, Pío Pío... arranca en Sevilla la lucha por ser la mejor mascota de LaLiga
La Cartuja acoge la III Edición de LALIGA de las Mascotas, un evento deportivo y familiar con los personajes más carismáticos del fútbol español
A. R. C.
El Estadio La Cartuja de Sevilla será escenario el próximo domingo 22 de marzo, a partir de las 11:30 horas, de la III Edición de LALIGA de las Mascotas, un evento deportivo, lúdico y familiar que reunirá a algunas de las mascotas más populares del fútbol español en una jornada pensada para disfrutar en familia.
El Real Betis Balompié, representado por su emblemática mascota Palmerín, ejercerá como anfitrión de una cita que busca acercar el fútbol a los más pequeños a través de los valores del compañerismo, la deportividad, el trabajo en equipo, la tolerancia y el respeto entre clubes.
Las puertas del estadio se abrirán a las 10:30 horas, permitiendo a los asistentes acceder con antelación para conocer a las mascotas participantes, hacerse fotografías con ellas y disfrutar del ambiente previo al inicio de la competición.
Pruebas deportivas y diversión sobre el césped
El programa de la jornada incluirá diferentes pruebas dinámicas y divertidas sobre el césped de La Cartuja, diseñadas para poner a prueba la agilidad, destreza y capacidad de cooperación de las mascotas en un formato de competición que combina deporte y espectáculo.
En esta edición participarán mascotas de clubes de LALIGA EA Sports y LALIGA Hypermotion, representando a equipos de toda España.
Mascotas participantes de LALIGA EA Sports
- Real Betis Balompié: Palmerín
- Deportivo Alavés: Babazorro
- Girona FC: La Mosca Sisa
- Valencia CF: Amunt
- RCD Mallorca: Dimonió
- Real Sociedad: Txurdín
- Elche CF: Datigol
Mascotas participantes de LALIGA Hypermotion
- Granada CF: Granaín
- Andorra CF: Tamarro
- UD Las Palmas: Pío Pío
- Córdoba CF: Koki
- Real Valladolid: Pepe Zorillo
- Málaga CF: Súper Boke
- Albacete Balompié: Quecete
- AD Ceuta: Caballati
El público también participa
Los asistentes no solo serán espectadores. Durante la jornada, el público podrá votar a su mascota favorita y participar en distintos sorteos y actividades, convirtiendo el evento en una experiencia interactiva para todas las edades.
Una vez finalizada la competición, la actividad continuará en la fan zone del estadio, que permanecerá abierta con juegos infantiles, animación y diferentes puestos de comida y bebida, consolidando la cita como un completo plan de domingo para familias en Sevilla.
Entradas para la LALIGA de las Mascotas
Las entradas ya están disponibles en la web oficial del Real Betis Balompié con un precio de 5 euros. Además, existe una promoción especial para grupos o familias: a partir de la compra de cuatro entradas, el precio unitario pasa a ser de 3 euros, aplicándose el descuento automáticamente al añadir más de tres entradas al carrito.
Como en ediciones anteriores, la III Edición de LALIGA de las Mascotas contará con sorpresas especiales y la presencia de invitados, en una mañana marcada por la diversión, el humor y el espíritu deportivo que promete hacer las delicias de pequeños y mayores.
