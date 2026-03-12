Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PLANES Y ESCAPADAS

Así es El Poeta, la abacería del centro de Sevilla que está conquistando a los amantes del tapeo

Una abacería contemporánea donde el producto y el tapeo sevillano marcan la diferencia

El Poeta, la nueva abacería del renovado Hotel Bécquer que conquista a los sevillanos

El Poeta, la nueva abacería del renovado Hotel Bécquer que conquista a los sevillanos / El Correo

Irene Cabello

Irene Cabello

Hay cosas que no cambian, y si algo tiene claro Sevilla es su manera de entender la gastronomía: solomillo de ternera, salmorejo con ibérico, tomate con melva o pepito serrano representan el tapeo en mayúsculas: pequeñas recetas que cuentan la historia de una tierra que vive (y disfruta) alrededor de la mesa.

En ese espíritu se enmarca Tapas y Abacería El Poeta, la apuesta gastronómica del renovado Hotel Bécquer, que amplía su propuesta para quienes recorren el centro de la ciudad. Aquí el ambiente forma parte de una experiencia 360 : reencuentros, sobremesas que se alargan y el sabor de siempre que convierte cualquier mediodía (o cualquier noche) en un buen plan.

Un espacio que recupera el concepto de abacería de toda la vida bajo una mirada actual.

Un espacio que recupera el concepto de abacería de toda la vida bajo una mirada actual. / El Correo

Aunque se enmarca dentro de el Hotel Bécquer, El Poeta tiene personalidad propia. Un espacio pensado para parar, pedir una copa de vino y disfrutar de una primavera recién estrenada en Sevilla.

Un punto de encuentro tanto para huéspedes como para quienes simplemente pasean por el centro y buscan un lugar donde tapear con buen producto.

Un hotel donde también se viene a comer

Alcachofas con jamón y foie, uno de los platos más destacados de su carta.

Alcachofas con jamón y foie, uno de los platos más destacados de su carta. / El Correo

La propuesta de Tapas y Abacería El Poeta parte de una idea clara: dar protagonismo al producto. Quesos, ibéricos, conservas selectas, panes artesanos, dulces y una cuidada selección de vinos conforman una carta pensada para compartir y disfrutar sin prisa.

Su horario —de 12:00 a 00:00 horas, con cocina abierta al mediodía y por la noche— permite disfrutar tanto de un aperitivo como de una cena basada en tapas.

El concepto bebe directamente de la tradición de las abacerías andaluzas, aquellos establecimientos donde se vendían productos de calidad y donde también era habitual detenerse a tomar una tapa.

El Poeta recupera esa esencia y la traslada a un espacio actual, donde tradición y modernidad conviven de forma natural.

Tabla de quesos nacionales 4 variedades.

Tabla de quesos nacionales 4 variedades. / El Correo

Más que un restaurante dentro de un hotel, El Poeta aspira a convertirse en una parada obligatoria en el mapa del tapeo sevillano, un lugar al que acudir para descubrir (o redescubrir) los sabores más reconocibles de nuestra gastronomía.

El hotel Bécquer se renueva para ofrecer una experiencia más completa

Salón social y coffee corner.

Salón social y coffee corner. / El Correo

La apertura de El Poeta forma parte de la renovación del Hotel Bécquer Sevilla, un establecimiento que ha apostado por modernizar sus instalaciones y reforzar su propuesta en el centro de la ciudad.

Quien visita Sevilla tiene mucho que ver. Quien viene a vivirla, tiene mucho que contar”. Con esta filosofía se presenta el hotel, situado a pocos minutos de la Catedral, la Giralda, Triana o el barrio de Santa Cruz.

Patio andaluz Hotel Bécquer

Patio andaluz Hotel Bécquer / El Correo

Sus habitaciones, inspiradas en el romanticismo y la sevillanía, combinan diseño contemporáneo y comodidad para el descanso tras una jornada recorriendo la ciudad. Cuentan con equipamiento como wifi gratuito, smart TV, carta de almohadas, minibar, aire acondicionado o amenities de baño, además de distintas tipologías (desde estándar hasta Junior Suite) para cada tipo de viajero.

Mapa de la ubicación del Hotel Bécquer en Sevilla.

Porque en Sevilla el mejor plan casi siempre empieza igual: una mesa, una tapa y tiempo para quedarse un rato más. Y en El Poeta, esta historia no ha hecho más que empezar.

