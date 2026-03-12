El restaurante de Sevilla escondido en un antiguo corral de vecinos que nació en el siglo XVIII: "Te traslada a otra época"

El barrio hispalense de Triana alberga en su interior un restaurante situado en una antigua casa del siglo XVII que se ha convertido en parada imprescindible para los amantes del buen comer y la decoración tradicional en Sevilla. Se trata de la Bodega Siglo XVIII, que debe su nombre a la fecha a la que se remonta su construcción, situada junto al Guadalquivir.

De ese modo, esta mítica bodega trianera se encuentra enclavada en un antiguo corral de vecinos que ha conseguido mantener su alfarería árabe, sus antigüedades y su patio de columnas que hacen de este entorno uno único en pleno corazón de Triana.

La decoración tradicional que hace única a esta bodega

"Cerámica andaluza, artesonado de noble madera y colección de antiguos relojes son puntos de referencia de esta casa", señalan desde el propio restaurante que fue levantado en el interior de esta casa y reconstruido con las propias manos de su primer propietario, José García Estéfani.

Así, este negocio busca hacer gala de su "antigüedad" a través de su cerámica, decorados, cuadros y la amplia variedad de relojes que protagonizan cada rincón de este restaurante repleto de plantas, arcos y paredes de ladrillo visto.

Tapas y productos de la tierra en pleno corazón de Triana

Pero aunque su aspecto es una de sus principales cualidades, el mayor tesoro de esta bodega se encuentra en su carta, compuesta por toda clase de productos de la tierra y cocinados tradicionales que buscan hacer gala de la riqueza gastronómica de la ciudad.

Sus comensales pueden disfrutar en este lugar tanto de tapas como de raciones, como su cordero con frutos secos, su tortillita de camarones o su solomillo.

A estos se suman su chicharrón de Cádiz, sus chacinas y quesos, su pincho de anchoas, de sardina o de bacalao con salmorejo, el pulpo con mayonesa al pimentón, sus mejillones, gambas y ajoblanco, entre otros.

Los clientes hablan sobre este bar mítico de Triana

"Es un bar con solera con relojes, azulejos, cuadros y una decoración que te traslada a otra época. Visita su patio interior, que es impresionante", recalcan sus propios comensales a través de las reseñas del restaurante, del que afirman que tiene "muy buenas y variadas tapas y cerveza muy fría".

Además, recalca otro usuario: "Es un sitio estupendo para pasar una buena velada, entre buena música, excelentes vinos y quesos. Las tapas son exquisitas".

Dirección y horario de esta bodega sevillana

"Lugar mítico de Triana. Tapas ricas y baratas", asegura un cliente. Y añade otro: "Es un restaurante histórico encantador".

Toda su extensa variedad de platos se pueden degustar en su local de la calle Pelay Correa número 32 de jueves a sábado de 11.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 00.00 horas, mientras los domingos abre de 11.00 a 17.00 horas.