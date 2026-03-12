Sevilla tendrá baterías gigantes para almacenar energía solar: un proyecto pionero en Andalucía con 34 millones de inversión

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido una reunión estratégica con Pablo Gómez Falcón, CEO de la empresa sevillana COAGENER, para impulsar una inversión industrial de 34 millones de euros centrada en el almacenamiento energético mediante sistemas de baterías (BESS). El proyecto, que situará a Sevilla en la primera línea de la transición energética en España, prevé además la creación de 20 empleos directos altamente cualificados, reforzando el papel de la ciudad como polo emergente de innovación energética e industrial.

La iniciativa se materializará con la instalación de dos sistemas de almacenamiento de vanguardia en los polígonos industriales de Carretera Amarilla y La Negrilla. Se trata de las primeras infraestructuras a nivel industrial de Andalucía que funcionarán de forma autónoma (modalidad ‘stand-alone’), con una capacidad conjunta capaz de cubrir el consumo nocturno de todo el Casco Antiguo de Sevilla durante cuatro horas.

Este tipo de infraestructura energética es clave para aumentar el consumo de energía renovable en España y aportar estabilidad al sistema eléctrico. Cada una de las dos instalaciones contará con una potencia de 20 MW y 80 MWh de capacidad de almacenamiento, permitiendo almacenar energía renovable en horas de alta producción solar y liberarla durante la noche, cuando no hay producción. Además prestan servicios a la red eléctrica para su correcto funcionamiento.

Sevilla como referente en transición energética

Respecto a la relevancia estratégica de estos centros, el alcalde José Luis Sanz ha destacado que "la instalación de estos nodos de almacenamiento energético no es solo un avance tecnológico, sino un paso de gigante para garantizar la eficiencia energética de Sevilla. Sevilla se va a convertir en el espejo donde se mirará el resto de España en transición energética".

Sobre la gestión municipal para atraer inversiones, Sanz ha subrayado el papel clave que ha tenido el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la oficina de captación de inversiones Sevilla Open for Business, para coordinar que este proyecto de la empresa sevillana COAGENER pueda hacerse realidad. "Desde el equipo de gobierno estamos volcados en que Sevilla sea un territorio 'business friendly'. A través de la oficina Sevilla Open For Business, hemos acompañado este proyecto desde su origen, ofreciendo seguridad jurídica y apoyo institucional".

Inversión industrial y empleo cualificado

En este sentido, Sanz ha recalcado que "mi compromiso es claro: vamos a seguir agilizando los trámites administrativos para que los inversores no encuentren obstáculos, sino alfombra roja, y haremos todo lo posible para que las obras de este proyecto innovador comiencen tras el verano para estar operativos a principios de 2027". Esta infraestructura energética se alinea con la estrategia municipal de posicionamiento industrial y transición energética para consolidar a Sevilla como una ciudad sostenible y competitiva en el mercado internacional.

Finalmente, el alcalde de Sevilla ha hecho hincapié en la transformación económica de la capital hispalense: "Nuestro objetivo es una Sevilla que no dependa de un solo motor. Estamos diversificando nuestro modelo económico apostando por la industria tecnológica y la energía limpia, sectores que generan empleo de calidad y retienen el talento joven en nuestra ciudad. Es una inmensa satisfacción que empresas sevillanas como COAGENER lideren este cambio, demostrando que Sevilla tiene el potencial para ser una sede de referencia para proyectos industriales innovadores y sostenibles”.