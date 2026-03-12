Sindicatos y Ayuntamiento de Sevilla acercan posturas sobre la privatización de la limpieza de colegios: "Podemos firmar un preacuerdo en unos días"

La privatización de la limpieza de colegios en Sevilla desató el rechazo frontal de los sindicatos. Tras el anuncio, algunas organizaciones decidieron mostrar su oposición con concentraciones, acampadas y hasta encierros dentro del Ayuntamiento. Justo después de esta última protesta, el Gobierno local prometió a los representantes del comité de empresa dos reuniones: la primera se celebró la semana pasada, y la segunda ha tenido lugar este miércoles con la presencia del alcalde, José Luis Sanz, y el delegado de Recursos Humanos, Ignacio Flores. Un encuentro en el que se ha avanzado "para que esta decisión no perjudique a nadie".

Esta es al menos la intención del regidor hispalense, que ha aclarado a los sindicatos que "no se va a perder ni un solo empleo público". El propio Sanz ha señalado a los representantes del comité de empresa "que este Ayuntamiento pondrá encima de la mesa todos los instrumentos para que la decisión que se ha tomado no perjudique a nadie". "Estoy convencido de que con diálogo y negociación, en próximos días podremos firmar un preacuerdo", confía el edil popular.

Por su parte, desde las organizaciones sindicales destacan que "el encuentro se ha desarrollado en un clima de diálogo y buen talante". "No obstante, durante la reunión el alcalde ha reiterado su intención de continuar con el proceso de privatización, una posición con la que el comité de empresa ha manifestado de forma clara su desacuerdo", han apuntado los sindicatos en un comunicado conjunto.

"No podemos aceptar un modelo que suponga la pérdida de empleo público ni la reducción de la plantilla municipal, garantizando la plena empleabilidad del personal laboral afectado y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, sin amortizaciones ni reducciones de plantilla", subrayan desde el comité. "En este sentido, el alcalde se ha comprometido a estudiar esas medidas y nosotros hemos exigidos garantías y establecer plazos concretos".

Asimismo, el comité de empresa, que mantiene las movilizaciones "hasta que se garantice el empleo público", ha convocado una asamblea este jueves "con el personal afectado para que se posicione". Si la plantilla decide seguir adelante con la negociación, Ayuntamiento y sindicatos se volverán a sentar juntos en la mesa el próximo lunes con el objetivo "de continuar con el proceso de diálogo".