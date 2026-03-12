Torre Sevilla celebra el primer aniversario de Toy Street Market con más de 30 stands y actividades para toda la familia

Torre Sevilla celebra este fin de semana el primer aniversario de Toy Street Market, la feria dedicada al juguete clásico y de colección que tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo en la Galería 0. El evento reunirá a más de 30 expositores especializados, actividades infantiles, talleres y propuestas solidarias, consolidándose como un plan cultural y familiar en el complejo sevillano.

Horarios y expositores del mercado

El mercado abrirá sus puertas el sábado 14 de marzo de 10:00 a 22:00 horas y el domingo 15 de marzo de 10:00 a 20:00 horas en la Galería 0. Más de 30 stands especializados ofrecerán muñecas clásicas, videojuegos retro, cómics, miniaturas, juguetes de colección y piezas únicas capaces de emocionar tanto a los más pequeños como a quienes crecieron con ellos.

Para celebrar este primer aniversario, Toy Street Market ha elaborado una programación especial. El sábado estará dedicado a los superhéroes, con una animación infantil a partir de las 12:30 horas, protagonizada por cinco personajes que recorrerán la Galería 0. A las 13:30 horas se celebrará un concurso de disfraces inspirado en estos héroes, con dos categorías —menores y mayores de 12 años— cuyos ganadores recibirán lotes de juguetes o vales para canjear en los distintos stands. Por la tarde, La Plazoleta acogerá un taller infantil de slime a las 17:30 horas y, a continuación, un taller de reciclaje creativo en el que los participantes elaborarán un jarrón de flores.

Domingo temático dedicado al universo Avatar

El domingo estará dedicado al universo Avatar, que servirá como hilo conductor de las actividades. A las 12:30 horas tendrá lugar un cuentacuentos con animación infantil, juegos, pintacaras y canciones inspiradas en la saga. A las 13:00 horas, La Plazoleta acogerá una charla cultural sobre el auge del cosplay como movimiento social. Ya por la tarde, a las 17:30 horas, se celebrará un taller de máscaras. Los talleres están dirigidos a niños y niñas a partir de 4 años, con aforo limitado a 15 plazas por sesión y acceso por orden de llegada.

Punto solidario de recogida de juguetes y alimentos

En esta edición, Toy Street Market volverá a contar con un Punto de Recogida de Juguetes y Alimentos a favor de la asociación A Caminar, con sede en Aracena (Huelva), dedicada al acompañamiento de personas con diversidad funcional y sus familias. Esta iniciativa refuerza el carácter solidario del evento y la vocación comunitaria de Torre Sevilla, un espacio que apuesta por integrar actividades culturales y sociales en su día a día.

Además, coincidiendo con la próxima celebración del Día del Padre, Torre Sevilla ha puesto en marcha un sorteo especial en su perfil de Instagram. Los participantes podrán ganar una merienda de altura para disfrutar entre padre e hijo en la Terraza Mirador Atalaya, uno de los espacios más emblemáticos del complejo, con vistas 360 de Sevilla, y un ejemplo de su oferta experiencial más allá de las compras.

Un plan completo de ocio, compras y gastronomía

Además del Toy Street Market, los visitantes podrán conocer las nuevas colecciones de primavera, disfrutar de sus zonas infantiles y de ocio —como la bolera— y acceder a una oferta gastronómica variada con propuestas locales e internacionales. El recinto cuenta, además, con tres horas gratuitas de parking entre las 10.00 y las 00.00 horas, lo que facilita la visita y convierte el fin de semana en una buena oportunidad para descubrir Torre Sevilla como un destino cómodo y accesible para disfrutar de planes en familia o con amigos.