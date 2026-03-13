Polémica por un nuevo bloque de VPO privadas junto a Miraflores: el Ayuntamiento defiende el plan y rechaza que afecte a "edificios colindantes"

Vecinos de Miraflores salieron a la calle este miércoles para manifestarse contra la aprobación de un nuevo bloque de ocho plantas destinado a viviendas protegidas en alquiler. Los residentes, que forman parte de una comunidad de 500 vecinos, alegan que este entorno del distrito Macarena se encuentra ya "completamente saturado" y rechazan que se levante nuevo edificio en una parcela que hoy funciona como aparcamiento con 120 plazas y que, aseguran, registra una alta demanda. Estos también denuncian que afectará a la seguridad de los edificios colindantes.

El Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado este viernes un mensaje de tranquilidad a estos vecinos de la calle de Santa María del Robledo, con los que habrá reuniones próximamente. Ha sido Juan Bueno, portavoz del Gobierno local, quien a preguntas de este periódico ha prometido que se trasladará a todos los vecinos "lo que realmente está ocurriendo para que exista esa tranquilidad de lo que va a ocurrir allí, que es algo que no es que lo haya decidido este Ayuntamiento, sino que está decidido desde mucho antes por las condiciones privadas de esa parcela".

El contexto de esta polémica empieza en la entrada en vigor del decreto ley 1/2025, de 24 de febrero, aprobado por la Junta de Andalucía para adoptar “medidas extraordinarias y urgentes para facilitar la disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas protegidas en Andalucía. El Ayuntamiento de Sevilla se acogió a esta normativa para impulsar nuevas promociones protegidas en suelos que hasta ahora estaban reservados, por ejemplo, a Servicios de Interés Público y Social (SIPS). En ese marco, a finales de febrero el Consistorio dio luz verde al Estudio de Detalle de la parcela situada en la calle Santa María del Robledo número 2, promovido por la empresa Hacienda Retamar S.A., con el objetivo de hacer posible su desarrollo urbanístico.

"Es una parcela privada que es edificable desde hace 20 años", ha defendido Juan Bueno. "Una vez que el propietario presenta el proyecto de la Gerencia de Urbanismo, y si el Ayuntamiento además no aprueba ese estudio de detalle, el propietario puede incluso construir desde una residencia hasta un hotel o hacerlo comercial, por lo cual es necesario que intervenga el Ayuntamiento con ese estudio de detalle", ha explicado tras hacer balance de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Además, Bueno ha negado que afecte a los edificios colindantes. "No es verdad, hasta donde nosotros sabemos evidentemente. Nosotros lo que pensamos, lo que evidencia esta protesta, creo que es un tema movido de forma política de forma engañosa", ha valorado.

Los vecinos prefieren las plazas de aparcamiento

“El barrio está saturado, no cabemos. Nos faltan plazas en los colegios y el ambulatorio está lleno. Van a eliminar una calle donde hay un parking sin tener en cuenta que a día de hoy nos cuesta muchísimo aparcar y podemos estar horas buscando plaza. Van a quitar zonas verdes y vamos a tener callejones oscuros por donde no va a pasar nadie. Aquí el 60% de la población es mayor de 65 años, pero como el alcalde no ha venido a vernos, no lo sabe”, afirmó Cristina Fajardo, portavoz de los afectados por esta futura construcción, este miércoles.

Juan Bueno ha rechazado que sea un aparcamiento público y ha defendido que habrá compensaciones con plazas y zonas verdes: "Actualmente los coches aparcan en la parcela porque el propietario no la ha desarrollado todavía, pero no es un aparcamiento público ni regulado, es un aparcamiento tolerado de propiedad privada". "La propuesta actual que se hace a través de Urbanismo lo que hace es mejorar las condiciones urbanísticas previstas inicialmente. La actuación incluye cesiones obligatorias del Ayuntamiento como nuevas zonas verdes, que hasta ahora no se habían desarrollado, y que pasarán a ser de uso de todos los vecinos", ha proseguido.

El portavoz del Gobierno de José Luis Sanz ha prometido que "se van a crear plazas de aparcamiento para residentes", ya que "la actuación no elimina aparcamiento, sino que lo que hace es generar plazas reguladas y ordenadas". "Es totalmente falso que sea de suelo municipal, y también es falso que haya sido vendido por el Ayuntamiento, porque es una parcela privada", ha reiterado.

Bueno también se ha referido a cuando en noviembre del año 2003, "por mando del Partido Socialista, se firma un convenio entre la Gerencia de Urbanismo y Corporación Mercantil, Sociedad Anónima, por la que se ordena la parcela privada del uso que tiene actual. En el año 2007 compra la parcela Retamar, y la parcela es de propiedad privada".

Edificios con grietas y un viario nuevo

Una de las principales objeciones del vecindario afecta a la seguridad de los edificios colindantes. Durante la concentración de este miércoles, algunos residentes llevaban el informe en la mano y expresaban su temor a que la nueva construcción pueda agravar problemas ya existentes. Fajardo sostiene que varias torres de 14 plantas que dan a esta calle, como las números 6, 8 y 10, sufrieron desperfectos importantes durante la construcción de la última promoción levantada en la zona, situada a unos 50 metros de distancia y, por tanto, más alejada que la ahora proyectada. “Estos edificios tienen grietas y sus estructuras están reforzadas con grapas. En este informe no han hecho ningún estudio sobre su estado a pesar de tener casi 60 años de antigüedad”, denunció la portavoz.

Otra de las quejas vecinales es que la nueva edificación podría afectar a las salidas de emergencia de algunos inmuebles por la escasa distancia entre bloques. “Por ejemplo, en la torre 8 perderíamos dos de las tres salidas de emergencia”, añadió Fajardo.