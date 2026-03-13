El Gobierno de José Luis Sanz respalda el plan de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios municipales de Sevilla

Vox ha planteado este viernes en la sesión de control y fiscalización prohibir el burka y el niqab en los espacios municipales de Sevilla. Una propuesta que ha apoyado el Gobierno local, que deja en el aire por el momento su ejecución por el encaje legal de la medida. "Hemos hecho consultas, y no sabemos si el Ayuntamiento puede hacer restricciones normativas si no hay una ley que las amparen. Estaríamos dispuestos a hacerlas, pero debemos tenerlo claro antes para no equivocarnos", ha afirmado el primer teniente de alcalde, Juan Bueno.

El portavoz municipal ha recalcado durante su intervención que están a favor de esta iniciativa, pero con la duda "de si ponerla en práctica" de momento por estas razones legales. Este apoyo a la prohibición del burka y el niqab, según ha aclarado el propio Bueno, "no nace en el rechazo a una religión ni de la negación de la diversidad cultural, sino de algo tan importante como la defensa de los valores fundamentales como la democracia".

"Me cuesta mucho trabajo escuchar a la izquierda en estos argumentos", ha afirmado Juan Bueno. "La propuesta del Partido Popular respecto a este tema es clara y nítida. Tanto, que el pasado febrero el grupo popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una iniciativa de ley para la defensa de la libertad, igualdad y dignidad de la mujer, que en estos momentos se encuentra en fase de tramitación".

"Es una propuesta de sentido común"

"Esta es una propuesta de sentido común, no un debate abstracto", ha defendido Cristina Peláez, portavoz del grupo municipal de Vox, que ha impulsado esta propuesta. "Solo se trata de la seguridad en las dependencias municipales, que son espacios administrativos donde se manejan datos personales y trabajan cientos de empleados públicos. La identificación visual del rostro no es un capricho en este caso", ha justificado Peláez.

"No queremos que ninguna mujer lleve ninguna prenda por imposición, que quede claro. Pero me preocupa que el Gobierno local le vuelva a comprar a la extrema derecha el discurso ideológico a un problema inexistente en Sevilla", ha opinado por su parte Ismael Sánchez, de Con Podemos-IU. Una posición similar a la que ha compartido Sonia Gaya, del grupo socialista: "Estoy en contra de las medidas de opresión contra la mujer. Pero ¿por qué van a votar que sí si saben que no podrán aplicar la medida? ¿Necesitan darle el capricho a la ultraderecha".