Intoxicación alimentaria
Confunden una planta venenosa con espinacas y terminan hospitalizados en Osuna
La confusión con plantas comestibles ha provocado intoxicaciones en Osuna, por lo que las autoridades sanitarias alertan sobre los riesgos de recolectar especies silvestres
Varias personas han tenido que ser hospitalizadas en el hospital de La Merced de Osuna después de consumir por error una planta venenosa que confundieron con espinacas, un incidente que ha provocado diferentes intoxicaciones y problemas de salud y que ha encendido las alertas sanitarias sobre la recolección de plantas silvestres.
Según ha avanzado el digital El Pespunte y han indicado a EFE fuentes sanitarias, la planta que habría provocado las intoxicaciones podría ser el beleño negro, una especie silvestre tóxica que puede encontrarse en el campo y que en determinadas fases de crecimiento puede confundirse con otras plantas comestibles.
Advertencia sanitaria por plantas silvestres
El Área de Gestión Sanitaria de Osuna (AGSO) ha indicado en sus redes sociales que en los últimos días se han atendido varios casos de intoxicación relacionados con el consumo de plantas silvestres recolectadas en el campo, y ha advertido de que, en algunos casos, determinadas plantas tóxicas pueden confundirse con verduras silvestres comestibles, especialmente cuando se recolectan plantas jóvenes o sin flor, lo que dificulta su correcta identificación.
Ha recomendado no recolectar ni consumir plantas silvestres si no se conocen con total seguridad y evitar recoger plantas jóvenes, ya que pueden confundirse fácilmente con especies tóxicas.
Síntomas de intoxicación por plantas
Por último, ha indicado que, ante síntomas como confusión, mareo, visión borrosa, palpitaciones, náuseas o malestar general tras consumir plantas recolectadas en el campo, hay que acudir de inmediato a un centro sanitario o servicio de urgencias.
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