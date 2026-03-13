Los costes del 'mapping' por el aniversario de la boda de Carlos V en el Alcázar: más de 400.000 euros por un espectáculo de cinco días

Hace justo 500 años, Carlos V e Isabel de Portugal celebraron su boda en Sevilla. Cinco siglos después, el Gobierno de José Luis Sanz ha decidido conmemorar esta efeméride con diversos actos gracias a una inversión municipal que ronda los dos millones de euros, tal como señaló el propio alcalde. Entre ellos, el desfile teatralizado celebrado el 28 de febrero, por el que el Ayuntamiento pagó 186.340 euros. O el videomapping que se proyecta en la muralla del Alcázar desde el pasado miércoles y hasta el próximo domingo, que tiene un coste de más de 400.000 euros, tal como ha comprobado El Correo de Andalucía.

El espectáculo audiovisual 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: Entre el poder y el amor -de acceso libre y gratuito- se adjudicó a la empresa Naturaleza Encendida SL solo unas horas antes de su estreno. En concreto, el Patronato del Real Alcázar firmó este contrato artístico a las 12:30 del mismo miércoles por un importe total de 414.304 euros (IVA incluido), según los expedientes consultados por este medio. El plazo de ejecución, cinco días: desde esa jornada hasta el domingo.

Desde el Ayuntamiento defienden que "el coste está dentro del precio de mercado, tal como avalan los informes de Intervención" y que la adjudicación "se ha hecho conforme a la ley". Asimismo, desde el Consistorio ya destacaron que este mapping "se apoya en fuentes históricas de referencia, entre ellas los trabajos de Juan de Mata Carriazo, y cuenta con banda sonora original, locución e iluminación artística diseñadas expresamente para esta obra".

El mismo coste por sesión que Navigalia

500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: Entre el poder y el amor se proyectará un total de 32 veces en estos días. Es decir: entre seis y siete espectáculos diarios (los del miércoles, además, con fuegos artificiales). El horario abarca desde las 20:15 -solo viernes y sábado- hasta las 22:45, que es el último pase programado para cada una de estas noches, tal como informan desde el Ayuntamiento de Sevilla.

Así, el coste por sesión del videomapping sobre Carlos V e Isabel de Portugal se sitúa en los 10.700 euros (sin contar el IVA). Un importe similar al de cada proyección de la última edición de Navigalia, que acogió el Muelle de la Sal entre el 18 de diciembre de 2025 y el pasado 4 de enero. Según consta en el pliego de prescripciones de ese show navideño, el precio de cada pase fue de 10.713 euros (sin IVA).

El espectáculo de Navigalia, Misión Regalo, contó con "11 proyectores de vídeo para pantallas de agua, 12 efectos de lanzallamas de más de ocho metros de altura, 22 equipos láser de distintas potencias, 80 efectos aéreos de iluminación, tres pantallas de agua de 35 metros de base y 14 metros de altura y 16 jets de agua de 12 metros de altura", según este mismo pliego. Unos equipos que se ubicaron "tanto en la calle Betis como en el Muelle de la Sal y en la dársena del río".

La última edición de Navigalia, celebrada la pasada Navidad en el río. / José Manuel Vidal / EFE

Dos millones de euros para esta efeméride

El desfile teatralizado de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrado el pasado 28 de febrero en el centro de la capital andaluza, costó al Ayuntamiento más de 185.000 euros. Este evento, que conmemoraba el 500 aniversario de la entrada de los emperadores a la ciudad con motivo de su boda, contó con más de 120 participantes "entre actores, figurantes, músicos y recreadores históricos", según destacó el propio Consistorio.

Asimismo, el pasado 11 de marzo se celebró una representación teatral histórica de este enlace en el Real Alcázar. Y como con el desfile, este evento también se encargó y adjudicó a la compañía Teatro Clásico de Sevilla SCA, que percibe otros 53.724 euros (IVA incluido) por este espectáculo, según recoge una resolución del Patronato del Real Alcázar y la Casa Consistorial.

En el marco de esta efeméride, el Consistorio ha invertido también casi 200.000 euros en el transporte, recogida y montaje de la exposición Sevilla y la boda de Carlos V, que acogerá el Espacio Santa Clara a partir del 11 de marzo. Esta muestra, que se extenderá hasta el 30 de mayo, está comisariada por el catedrático de Historia del Arte Alfredo Morales, y ofrecerá un recorrido por la Sevilla imperial de 1526 a través de un conjunto excepcional de piezas, como una figura de oro Inca, la capa pluvial de Carlos V o el retrato Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, de Rubens.

"El Ayuntamiento tiene previsto invertir en torno a dos millones de euros en la conmemoración de esta boda de Carlos V e Isabel de Portugal", especificó a principios de febrero José Luis Sanz. "Hemos firmado un convenio además para un congreso internacional, que se celebrará entre el 11 y el 13 de marzo. Expertos de universidades de todo el mundo van a analizar lo que supuso aquella época, este enlace matrimonial y una Sevilla capital del mundo occidental", anunció por entonces el edil popular.