Dos detenidos en Sevilla por asaltar un apartahotel en Bormujos con gran violencia llevándose dinero y joyas
En la operación PANSIO se ha detenido a dos personas por un asalto con arma blanca cometido en un establecimiento de Bormujos
Los indicios aportados por Policía Local de Castilleja de la Cuesta fueron decisivos para el esclarecimiento y la detención de los implicados
La Guardia Civil, a través del Equipo de Policía Judicial de Mairena del Aljarafe, ha culminado la operación PANSIO con la detención de dos varones acusados de un robo con violencia e intimidación cometido en un apartahotel de Bormujos (Sevilla), un asalto en el que los presuntos autores llegaron a amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones para hacerse con 1.200 euros en efectivo y varias joyas guardadas en una caja fuerte.
Los hechos se produjeron en un apartahotel de la localidad de Bormujos, donde uno de los autores, tras acceder al inmueble, amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones al recepcionista y a un huésped para sustraer 1.200 euros en efectivo y diversas joyas custodiadas en la caja fuerte.
Investigación y modus operandi
La investigación, desarrollada por la Guardia Civil iniciada a principios de año, ha permitido desgranar el modus operandi de los autores. Según los indicios aportados, los implicados realizaban un minucioso estudio previo del entorno, circulando por las inmediaciones del establecimiento con las luces del vehículo apagadas para evitar su detección por parte de posibles testigos o patrullas preventivas.
Durante la ejecución del robo, uno de los autores accedió al local ocultando su rostro bajo una capucha y fingiendo ser un usuario de los servicios del hotel para no levantar sospechas iniciales, mientras el segundo autor permanecía en un vehículo a la espera para emprender una huida a gran velocidad.
Colaboración policial clave
En el marco de estas pesquisas, ha destacado especialmente la participación de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, cuya labor técnica y operativa ha permitido la obtención de pruebas decisivas para el éxito de la investigación. Esta colaboración ha sido clave para la plena identificación de los supuestos autores, culminando con la intervención de los efectivos de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, quienes llevaron a cabo la localización y detención de los supuestos autores.
Asimismo, las diligencias contaron con el auxilio y la colaboración de la Policía Local de Bormujos en el marco de las actuaciones policiales llevadas a cabo en su término municipal para el esclarecimiento de los hechos.
Tras la identificación de los presuntos autores y su posterior detención, ambos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, dándose por cerrada una investigación que refuerza la eficacia de la cooperación entre la Guardia Civil y las Policías Locales.
