Espartinas anuncia su gran fiesta de la croqueta para este fin de semana: 24 variedades y menú con bebida por solo 5 euros

El municipio de Espartinas, en la comarca sevillana del Aljarafe, rendirá tributo este próximo sábado a uno de los productos más venerados de la gastronomía española, las croquetas, a través de unas jornadas especiales que contarán con degustaciones, actividades infantiles, atracciones y música en directo en un evento que espera vender en un solo día unas 24.000 croquetas.

A pesar de que el Día Internacional de la Croqueta se celebró el pasado 16 de enero, Espartinas ha querido crear su versión de esta jornada festiva con su propio Día de la Croqueta, en el que el Ayuntamiento instalará diversas carpas en las que los hosteleros de la localidad ofrecerán sus mejores creaciones.

24 variedades de croquetas y ocho negocios participantes

En total, serán 24 las variedades de croquetas que se podrán probar este sábado a través de los stands que ocuparán los ocho negocios participantes, en los que cada uno presentará tres croquetas diferentes, además de dos tapas, que pueden ser tanto saladas o dulces como frías o calientes.

Edición anterior del Día de la Croqueta de Espartinas / Ayuntamiento de Espartinas

Una cita que espera reunir a miles de asistentes alrededor de este tradicional plato en la Plaza del Avión de Espartinas de 13.00 a 23.59 horas de este sábado.

Actividades infantiles, música y croquetas para todos los gustos

La jornada comenzará con el I Pregón de la Croqueta, que se celebrará a las 13.00 horas en el balcón del Ayuntamiento y correrá a cargo de Julio Muñoz El Rancio.

Durante la jornada, el lugar se llenará de ocio y diversión para todas las edades, con actividades infantiles, atracciones, zona chillout, photocall para todos los públicos e, incluso, un espacio de DJ para disfrutar de música en directo de forma ininterrumpida.

Pero la principal atracción del evento serán las 24 variedades diferentes de croquetas que ofrecerán los ocho negocios participantes, que presentarán tanto opciones más tradicionales, como productos de todos los sabores, con y sin gluten, sin lactosa, saladas, dulces y vegetarianas.

Precios de los menús y bebidas del Día de la Croqueta

"Y si no te gustan las croquetas, tenemos otros platos. Sin excusas para que estés con nosotros el próximo sábado", ha asegurado el Consistorio.

Para disfrutar de estos productos, el Ayuntamiento ha propuesto un precio unitario con menús especiales de tres croquetas con bebida por 4,50 euros; mientras que las tres croquetas sin bebida se pueden adquirir por 4 euros.

Cuánto cuestan las bebidas y las tapas

Para quienes prefieran una bebida suelta, tendrán que abonar 1,50 euros en el caso de los refrescos, cerveza o tinto de verano, 1 euro para el agua, 1,50 euros para el café, 5,50 euros para los combinados con alcohol y 2 euros para los chupitos.

Las croquetas serán las protagonistas de este sábado de Espartinas / Juanmi Vega

El precio por las tapas que acompañan a la oferta de croquetas sí será libre para cada establecimiento.

Las croquetas de Terraza Bar El Lago y Bariloche Tapas

Entre los restaurantes que mostrarán su pericia en la cocina ante los vecinos y visitantes de Espartinas se encuentra la Terraza Bar El Lago, con sus croquetas de pisto con harina crujiente; y la de remolacha con crema de queso y naranja confitada, ambas vegetarianas, y la de carrillada con cebolla caramelizada y harina crujiente.

A esta se une Bariloche Tapas y sus croquetas Fugazzeta (vegetariana), la de gamba con mayonesa de soja y la de pollo al curry.

Más participantes con opciones sin gluten y sin lactosa

Entre los participantes se encuentran también el Bar Cerro Alto, con sus croquetas de cecina, carne mechá y carabineros; así como la Pastelería Pepelnary y sus creaciones de cereales de leche, brownie y bocadito de limón, las tres vegetarianas.

En el listado se encuentra Siglo XXI y sus croquetas de solomillo al whisky, pulpo a la gallega y migas, los tres sin lactosa y con opción sin gluten.

Propuestas originales y cocina fusión en el concurso

Además, también participará Mau Loa con las croquetas sin lactosa de langostino con mayonesa de kimchi, serranito con morimojo y pizza; así como Sabor de la Casa y su Gran Croqueburger, el 'Top Chicharrón de Cádiz' con queso payoyo y la 'Melodía de chocolate en capricho de torrija, esta última vegetariana.

La lista de participantes se completa con Watágatá Cocina Fusión y sus croquetas de bulgogui, marisco picante y cordero con miel y canela.

Cómo se votará a la mejor croqueta del evento

Todas ellas competirán en el concurso de croquetas en el que el ganador saldrá de los propios consumidores. Para ello, podrán votar a través de las papeletas que les entregarán los hosteleros y que podrán depositar en una urna situada junto al photocall.

Croquetas / Fermín Cabanillas

Unas votaciones que finalizarán a las 22.00 horas para realizar el recuento de votos y nombrar a los establecimientos ganadores.

Los galardonados, que recibirán trofeos personalizados con temática del evento, podrán acceder a un primer premio, segundo y tercero a la mejor croqueta, así como a un premio a la croqueta más original.

De igual modo, los ciudadanos que voten por su croqueta favorita también podrán tener premio, ya que se sortearán 300 euros entre los usuarios que emitan su voto.