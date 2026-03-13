Santa Justa afrontará su mayor reforma de los últimos años: 4 millones para renovar la imagen de la fachada, accesos y andenes

Últimamente cuando la estación de Santa Justa copa los titulares en la prensa no suele ser por buenas noticias. Esta infraestructura ha sufrido en los últimos meses situaciones al límite por la saturación de viajeros en el vestíbulo o retrasos en los trenes. Desde el Ayuntamiento de Sevilla, con el PP al frente, se ha reclamado en numerosas ocasiones que se invierta en ella y se hagan mejoras, y en los próximos meses se afrontará una reforma que no tendrá incidencia en la puntualidad o en la capacidad de la estación, pero sí en la estética, la iluminación o la gestión de aspectos como la climatización, las rampas y escaleras mecánicas, puertas, andenes o ascensores. Por su cuantía, será la más importante de los últimos años: 3.853.359,27 euros (sin IVA), que ascendería hasta los 4.662.564,72 con impuestos.

Adif ha iniciado la contratación de las obras para la renovación de toda la iluminación de la estación para adaptarla a la normativa actual vigente y mejorar también la eficiencia energética de la estación, desde la reducción de consumo, mejora de los niveles de iluminación, control de encendidos, reducción de labores de mantenimiento o aumento de la vida útil de las luminarias. Según explica Adif en la documentación consultada por El Correo de Andalucía, este cambio se realizará porque Santa Justa cuenta con "instalaciones en funcionamiento que no se han actualizado o modificado desde la fecha de inauguración de la misma, en el año 1991. Y razona que, como administrador de la construcción, mantenimiento, administración y explotación de las estaciones ferroviarias, le corresponde implicarse en el ahorro energético, colaborar en actuaciones contra el cambio climático y desarrollar nuevas tecnologías.

Es, por tanto, la primera vez que se realiza una reforma así, en el sistema de iluminación. Anteriormente, en los últimos 20 años, sí se han hecho obras en otros aspectos, aunque desde hace aproximadamente 15 años atrás, ninguna de esta cuantía. En el año 2005 se produjo la renovación del vestíbulo, con una inversión total que ascendió a 781.000 euros. Más adelante, a principios de 2011 concluyeron obras que contaron con una inversión total superior a los 8,1 millones y tuvieron como precedente otras obras complementarias para la modificación de la altura de los andenes de parada de trenes de cercanías para adaptarlos a las nuevas unidades, que permitían la accesibilidad total entre andén y tren. Esta actividad fue completada con la nueva instalación de paneles informativos de llegadas y salidas de trenes, teleindicadores en andenes y nueva megafonía. Otra de las intervenciones realizadas en Sevilla Santa Justa que concluyeron a principios de 2011, por valor de 6 millones, abordaron la construcción de una nueva instalación de climatización en el vestíbulo de la estación.

Nueva iluminación con posible cambio de color

El cambio de la iluminación también tiene como objetivo mejorar la imagen de la estación, ya que la nueva iluminación ornamental estará en puntos específicos que potencien la arquitectura de la estación como la fachada principal, la fachada de los andenes, los pasillos laterales exteriores, balconeras y las pasarelas de acceso a andenes.

En la fachada principal se instalará una iluminación artística y decorativa que quedará integrada en el sistema de telegestión, con capacidad de iluminar parcialmente la fachada frontal y lateral con diferentes colores. Se instalará un sistema de telegestión de instalaciones de toda la estación, incluyendo aquellas que estén actualmente conectadas al sistema de control existente y las nuevas que surjan en iluminación, consideradas básicamente las instalaciones de iluminación, climatización, cuadros de control, accesos al edificio (puertas) y accesos a andenes (rampas, escaleras y ascensores). En todas estas zonas se usarán luminarias adaptatadas a las nuevas tecnologías, más eficientes y con mejores rendimientos luminotécnicos con el fin de mejorar la eficiencia energética de la instalación así como renovar la imagen de la estación con equipos de diseños más actuales.

Un andén de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla / RENFE - Archivo

La mejora de la iluminación afectará a la marquesina de acceso a la estación, zonas comunes, aseos y vestuarios, alumbrado acceso exterior, andenes, pasillos laterales interiores, balconeras, o la pasarela intermedia de acceso a escaleras de andenes. También:

Vestíbulo . Se intenta buscar alguna solución para ejecutar una iluminación nueva que sea más accesible y fácil de mantener. Así como una renovación de la imagen del vestíbulo.

. Se intenta buscar alguna solución para ejecutar una iluminación nueva que sea más accesible y fácil de mantener. Así como una renovación de la imagen del vestíbulo. Pasillos laterales de acceso a la estación. Se sustituirán las campanas existentes por nuevas luminarias led adosadas/suspendidas con un diseño más actual que renovará el aspecto de estas zonas.

a la estación. Se sustituirán las campanas existentes por nuevas luminarias led adosadas/suspendidas con un diseño más actual que renovará el aspecto de estas zonas. Pasarela cabecera de acceso a rampas de andenes. Se sustituirán los proyectores existentes a 18m de altura por nuevos proyectores led, desde donde se iluminará toda la zona de las rampas de acceso a andenes.

Se sustituirán los proyectores existentes a 18m de altura por nuevos proyectores led, desde donde se iluminará toda la zona de las rampas de acceso a andenes. Locales Técnicos . Se sustituirán las pantallas estancas por otras similares de tecnología led de última generación, que mejoren la eficiencia y el rendimiento de la instalación y disminuyan las labores de mantenimiento.

. Se sustituirán las pantallas estancas por otras similares de tecnología led de última generación, que mejoren la eficiencia y el rendimiento de la instalación y disminuyan las labores de mantenimiento. Oficinas . En los puestos de trabajo se colocarán luminarias lineales suspendidas para reforzar la iluminación en esos puntos. Esta solución ya se da en algunos puestos de trabajo.

. En los puestos de trabajo se colocarán luminarias lineales suspendidas para reforzar la iluminación en esos puntos. Esta solución ya se da en algunos puestos de trabajo. Aparcamientos en la calle Pablo Iglesias y Kansas City. En estas zonas se sustituirá la luminaria existente por una nueva luminaria de tecnología led, manteniendo el báculo y la posición.

A la espera de la gran reforma del entorno y el tranvía

Esta actuación de más de 3 millones de euros es la de una mayor cuantía de los últimos años. La reordenación del embarque y el control de equipajes, trasladándolo de los andenes al vestíbulo, en los accesos a las vías, justo debajo de la pantalla de horarios, contó el año pasado una inversión de 106.206,5 euros. Renfe también tiene previsto dotar a los andenes de Cercanías de Sevilla Santa Justa de controles de acceso inteligentes para la validación del billete, con financiación de Fondos Next Generation de la UE con una inversión de 180.170 euros. Y la cubierta de entrada a la estación también se ha reformado con una inversión de 148.000 euros. Todas son inversiones menores frente a 3 millones de euros.

La estación de Santa Justa aún está pendiente de la reordenación de los suelos del entorno gestionada por la Junta de Compensación creada el año pasado. Este ámbito de 118.468 metros cuadrados de superficie y 73.841 metros cuadrados de edificabilidad alberga usos lucrativos, residenciales y terciarios, en unas parcelas que permanecen vacantes y pendientes de ordenar y desarrollar desde 1992. Y también está a la espera de la llegada del tranvía, del tranvibús y del tren hasta el Aeropuerto de San Pablo.