La mayor reforma en años de la estación de Santa Justa destinará 400.000 euros para renovar y ampliar la sala VIP

La estación de Santa Justa va a afrontar su mayor obra de los últimos 15 años con una reforma que superará los 5 millones de euros, repartidos en dos actuaciones. La de mayor cuantía, superior a los 4 millones, irá destinada a renovar todo el sistema de iluminación y la telegestión de accesos, rampas, ascensores y escaleras. Pero también incluirá una obra de acondicionamiento y equipamiento para la Sala Club, a través de un contrato con un valor, IVA incluido, que asciende a 704.315,05 euros.

Esta licitación publicada por la Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A., permitirá renovar y adaptar este espacio destinado a los viajeros con el objetivo de ofrecer un servicio de mayor calidad, "especialmente para aquellos usuarios que utilizan de forma habitual los servicios ferroviarios de media y larga distancia", ha señalado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.

La estación de Sevilla Santa Justa cuenta actualmente con una Sala Club, que se encuentra en el vestíbulo principal de la estación, de aproximadamente 263 m2, y un aforo de 68 viajeros. Según describe el pliego consultado por este periódico, la Sala Club se construyó hace más de 15 años, "por lo que el mobiliario y el equipamiento, así como su distribución, están obsoletas, muy deterioradas y los activos están amortizados".

Así, "para dar respuesta a las necesidades que una estación de estas características demanda y ofrecer una mayor calidad en el servicio de atención al cliente se propone reformar la actual Sala Club, adaptándonos a la nueva imagen ya implantada de Renfe en otras estaciones, además de redistribuir el espacio y posibilitar un mayor aforo, acorde con las necesidades que hoy en día requieren nuestros clientes preferentes".

El nuevo proyecto para la futura Sala Club define los acabados de cerramientos, pavimentos y techos así como la integración del mobiliario y las dotaciones de instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Se incluye en el presente proyecto el mobiliario específico de asientos, mesas de reuniones, mesa de catering, mostrador de recepción o mueble de catering en pared. Las mejoras afectarán a la zona de recepción, el servicio de bar, la zona de estar, la sala de reunión o trabajo, los aseos públicos adaptados, espacios de prensa diaria y revistas, monitores de información de Renfe, almacenes y otros aseos.

Así será la nueva Sala Club de Santa Justa

La nueva sala albergará el uso de Sala Club. Con la solución propuesta, se alcanzará un aforo de 116 personas para la Sala Club, dos personas en espera y dos en atención en mostrador para el Centro de Servicios. La fachada de la Sala Club estará en el vestíbulo principal de la estación, aunque condicionada por la existencia de tres cajeros automáticos que no es posible reubicar en otra zona de la estación.

La imagen de la fachada y puerta de acceso mantiene los diseños habituales e imagen corporativa y establecidos por Renfe en las salas existentes. Una vez en el interior de la sala estará el mostrador de recepción, cuyo diseño responde igualmente a los establecidos por la entidad y se encuentra adaptado a las personas con movilidad reducida y/o discapacidad.

Desde la recepción se accede al cuarto técnico, ubicado en el lateral, con fácil acceso desde la entrada. Desde la recepción se accede directamente al interior de la aala y se mantiene la visibilidad a la zona de catering. La zona de café y bar se sitúa próxima a la recepción principal y lateralmente al acceso a la zona de servicio. El mobiliario y decoración de esta zona mantiene los diseños establecidos en otras salas.

La zona de office y almacén se encuentra en el lateral de la zona de café bar, y cuenta con una puerta abatible con características propias para la sala a la que le da acceso. Esta sala cuenta con armario, zona de trabajo y múltiples estanterías, así como con el acceso a la cámara frigorífica. El acceso a la zona de aseos se realiza a través de un distribuidor, separado con una puerta abatible del resto del proyecto. Los aseos se dividen en señoras, caballeros y personas con movilidad reducida. Y se propone enfatizar las zonas de estar, soft seating, café y bar y recepción mediante un salto en los falsos techos, alojando estos la iluminación indirecta para mejorar el confort de la sala.