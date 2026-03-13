Javier Fernández, alcalde de La Rinconada: "Al feminismo le falta una pieza fundamental, los hombres"

La segunda edición de la gala eWoman ha sido un éxito. En el Centro Cultural de la Villa más de 400 personas se han reunido para celebrar el talento femenino y visibilizar que otra manera de liderar es posible. Mujeres con importantes carreras profesionales de todos los ámbitos han debatido sobre el liderazgo femenino y su manera de trabajar en equipo, haciendo visible que el talento femenino ha sido ya capaz de llegar a todos los espacios de poder y núcleos de decisión, aunque aún quede camino por recorrer. El alcalde de La Rinconada y presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Javier Fernández, ha sido el encargado de inaugurar estas jornadas impulsadas por su consistorio junto a El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica, con la alianza de Cambyo, especialistas en coaching inspiracional.

Durante su intervención, Fernández ha celebrado el talento femenino, dejando claro que "la desigualdad es propia de una sociedad torpe", que "no tiene la inteligencia suficiente si permite que se pierda la mitad del talento, el de las mujeres". "Al feminismo hoy en día le falta una pieza fundamental: los hombres", reivindicó para dejar claro que esto no va de una batalla de sexos sino de remar unidos para mejorar todos.

Mujeres inspiradoras

El alcalde de La Rinconada ha querido reconocer a las mujeres que más le han inspirado en su vida, empezando por su madre, una mujer valiente que no tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir y ni siquiera de ir a la escuela. Siendo muy niña se tuvo que ir a trabajar al campo pero si hubiera tenido las oportunidades que afortunadamente hoy ofrece la sociedad habría aprovechado para ser una gran médico, dijo convencido el también presidente de la Diputación de Sevilla. Su segundo homenaje fue para Montserrat Andrade, víctima de violencia de género y originaria de La Rinconada. "El año pasado murieron 46 mujeres por terrorismo machista, si hubieran muerto a manos de una banda terrorista, el país se habría paralizado", reprochó Fernández.

Su tercer reconocimiento fue para la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama Amama, que acaba de recibir de manos del PSOE-A el premio Clara Campoamor. Esta asociación denunció y destapó la crisis de los cribados en la sanidad pública andaluza frente al Gobierno de Juanma Moreno. "Por su lucha, su valentía, su determinación y su denuncia", quiso el alcalde de La Rinconada mencionar a estas mujeres en su discurso. "Si hubiera sido una asociación de hombres con cáncer no se habrían atrevido a la operación de acoso y derribo contra esta asociación", denunció en su discurso.

La gala eWoman 2026 de La Rinconada, en imágenes / A. Pérez

Fernández destacó que el acto de eWoman sigue la estela de los eventos que organiza El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica, que "siempre tienen un toque de innovación, modernidad y conexión con la sociedad". Ensalzó además la capacidad de La Rinconada como pueblo capaz de tener una potente agricultura, con la patata y la naranja como protagonistas, y una importante industria aeronáutica, como sede de la multinacional Airbus y el parque aeroespacial Aerópolis, “del que la semana que viene vamos a hablar mucho con noticias importantes”.

Candidatura a la Unesco

Uno de los momentos más destacados de la gala fue la entrega del "Premio Mujer del Año eWoman" a Rocío Caparrós, responsable de estrategia de desarrollo en Space Women Alliance. Su trabajo está contribuyendo a impulsar la presencia femenina en ámbitos altamente especializados como el aeroespacial y el tecnológico.

La gala eWoman 2026 de La Rinconada, en imágenes / A. Pérez

El alcalde de La Rinconada junto a la I Teniente de Alcalde y responsable de Presidencia, Economía y Hacienda, Agenda 2030 y Cultura, Raquel Vega, fueron los encargados de entregar este galardón, con la colaboración de la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo. En su intervención, en una breve charla con formato de entrevista, Vega destacó la aspiración de La Rinconada para convertirse en Ciudad Creativa de la Unesco. Un proyecto multidisciplinar que tiene la Estación de las Letras, una referencia internacional de fomento de la lectura que ha consolidado a este municipio como mucho más que una ciudad de los libros, como uno de sus argumentos. La teniente de alcalde defendió la importancia de no olvidar el impulso de la creatividad y las artes junto a la vocación científica y tecnológica y se mostró convencida de que La Rinconada tiene méritos de sobra para aspirar a este importante reconocimiento de la Unesco, en el que trabaja de la mano de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. "La Rinconada es una referencia, es innovación y es inconformismo", defendió la delegada de Cultura.