Muere una mujer de 29 años al chocar un coche y un camión en Sanlúcar la Mayor
El siniestro tuvo lugar en la carretera A-473, a la altura del tanatorio
Una mujer ha fallecido en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) tras colisionar un turismo y un camión, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El accidente ocurrió ayer tarde, poco antes de las 19:30 horas, en ese momento, varios ciudadanos llamaron al teléfono 1-1-2 para alertar de que un camión y un turismo habían colisionado en la carretera A-473, a la altura del tanatorio. Indicaban en sus llamadas que había una persona herida y atrapada en el interior del turismo.
La sala del 1-1-2 activó de inmediato a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 que confirmó el fallecimiento de una mujer de 29 años.
- El mejor pescaíto frito de Sevilla: cinco freidurías imprescindibles para disfrutar en Cuaresma y Semana Santa
- Vecinos de Miraflores en pie de guerra por la construcción de un bloque de 8 plantas de VPO: 'El barrio está saturado, no cabemos
- El bienestar animal, en el foco: el Ayuntamiento de Sevilla cambiará la norma de los coches de caballos para 'evitar sufrimientos innecesarios
- Ni Valencia ni Alicante: el lugar donde más arroz se produce de toda España está en un pequeño pueblo de Sevilla
- La ampliación de la Feria de Sevilla para 2027, sin plan B si el Gobierno no cede el suelo: 'No contemplamos que no acceda
- Tres colegios de Sevilla están entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes
- Sevilla abre el debate sobre los coches de caballos tras su adiós en Málaga y Barcelona: los animalistas piden la 'abolición progresiva
- Sevilla pierde el primer puesto en inversión pública en Andalucía frente a Málaga y cae a la sexta plaza en gasto por habitante