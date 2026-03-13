Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una mujer de 29 años al chocar un coche y un camión en Sanlúcar la Mayor

El siniestro tuvo lugar en la carretera A-473, a la altura del tanatorio

Ambulancia del 061.

Ambulancia del 061. / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

Una mujer ha fallecido en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) tras colisionar un turismo y un camión, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente ocurrió ayer tarde, poco antes de las 19:30 horas, en ese momento, varios ciudadanos llamaron al teléfono 1-1-2 para alertar de que un camión y un turismo habían colisionado en la carretera A-473, a la altura del tanatorio. Indicaban en sus llamadas que había una persona herida y atrapada en el interior del turismo.

La sala del 1-1-2 activó de inmediato a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 que confirmó el fallecimiento de una mujer de 29 años.

