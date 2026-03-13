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Muere un trabajador al quedar atrapado bajo un tractor volcado en Valencina de la Concepción

Bomberos, Guardia Civil y Policía Local se personaron en el lugar del siniestro en Valencina de la Concepción, donde un hombre de 50 años falleció atrapado bajo un tractor.

Archivo - Almería.-Sucesos.- Detenido un vecino de Níjar tras agredir a un guardia civil en operativo contra el petaqueo

Archivo - Almería.-Sucesos.- Detenido un vecino de Níjar tras agredir a un guardia civil en operativo contra el petaqueo / GUARDIA CIVIL - Archivo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un hombre de 50 años ha fallecido este viernes tras sufrir un accidente con un tractor mientras trabajaba en una finca de Valencina de la Concepción, después de que el vehículo agrícola volcara y lo dejara atrapado debajo, según ha informado el servicio de emergencias 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Según ha detallado la Agencia de Emergencias de Andalucía a través de una comunicación en su web oficial, el aviso se ha recibido por parte de un particular sobre las 19:30 horas. Así, indicaba que el hombre se encontraba atrapado debajo de un tractor que había volcado sobre él en una finca del Camino de los Mariscales.

Movilización de los servicios de emergencia

Tras el suceso se ha dado aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de la Diputación de Sevilla, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

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Fuentes policiales y sanitarias han confirmado el fallecimiento del trabajador en el lugar del siniestro.

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