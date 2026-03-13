Mujeres al mando, otra forma de liderar: "Nuestro común denominador es que escuchamos"

La segunda edición del eWoman, con el impulso del Ayuntamiento de La Rinconada y de la mano de El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica, ha abierto el debate con mujeres líderes en diferentes sectores del mundo de la empresa, la ciencia, la sociedad, la administración o la cultura. Todas han coincidido en que tienen una manera de liderar en la que predomina el trabajo en equipo. Una forma de estar al mando escuchando, con trabajo colaborativo y empatía.

Bárbara Guillén es directora de estrategia de negocio de Europa en LLYC, con una mirada muy vinculada a la visión global, la innovación y la construcción de crecimiento desde la estrategia. Maribel Vergara es ingeniera de materiales y directora del PERTE de la Industrialización de la Vivienda, un ámbito que conecta gestión pública, transformación económica e impacto social. Estefanía Ferrer es CEO de LICO y premio Importantes de El Correo de Andalucía. Su voz suma una visión muy directa sobre cómo dirigir, crecer y sostener una organización en el día a día, con una empresa de cosmética líder que apuesta por la investigación y la innovación que factura ya 10 millones de euros. Teresa Trasancos es directora, productora y guionista de cine y en su obra se encuentran los cortos "Tiempo y Perdón" o "Kuerpos". Las cuatro han participado en una interesante mesa de diálogo conducida por la subdirectora de El Correo de Andalucía, Patricia Godino.

En equipo

"Creo en el trabajo en equipo. Lo más importante es todo lo que aprendo de ellos, es gente joven, con la que mantengo una comunicación constante para generar un ambiente en el que podamos trabajar juntos. Nunca tienes que sentirte por encima", defendió Guillén como responsable en LLYC. "El común denominador es que escuchamos. No me gusta hablar de liderazgo femenino y masculino sino de buen liderazgo", sostuvo. "Estar encima de las cosas y no dejar trabajar no es un buen liderazgo", avisó, convencida además de que quien lidera bien "se rodea de los mejores sin miedo".

La gala eWoman 2026 de La Rinconada, en imágenes / A. Pérez

Vergara está al frente de un proyecto estratégico del Gobierno de España, que pretende transformar el concepto de la obra tradicional de la construcción hacia viviendas industrializadas. "En gran parte se hacen en fábricas y luego se ensamblan como un LEGO, pero siempre estamos hablando de viviendas de calidad, con eficiencia energética A, con todos los estándares”, explicó, "un coche tiene 200 piezas de diferentes fabricantes y se llega a la fábrica y se ensambla. Eso queremos hacer con la vivienda y ahí entra la mujer". Esta manera de construir permite elevar el número de mujeres en el sector de la construcción, que ahora está en un 14%.

"Siempre he sido muy de equipo, cada semana comemos juntos, celebramos todos los cumpleaños y hay una relación de familia. Nunca actúo como jefa, soy líder, pero sí soy la persona que en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo de la administración) me han puesto que mando sobre ellos. Me gusta trabajar de tú a tú, con comodidad, con la gente animada y motivada y si alguien tiene un problema que se le pueda ayudar”, explicó sobre su fórmula. Vergara contó que ella estudió primero arquitectura técnica en Cáceres. "Éramos pocas. Después cuando hice ingeniería de materiales éramos tres en clase”, rememoró.

Mentorización y empatía

Ferrer ha convertido LICO en una empresa referente que está impactando a nivel económico y laboral en la región, creando oportunidades que escasean, como una marca nativa digital de cosmética que tiene su I+D interno, atrayendo talento local que estaba en grandes ciudades. "El liderazgo es un acompañamiento, una mentorización, es empatía. Es importante haber realizado antes las tareas previas sobre las que ahora tienes que controlar, contrastar que el trabajo se está haciendo pero no controlarlo todo", defendió la responsable de esta exitosa empresa. En su equipo coexisten varias generaciones y se aboga mucho por la responsabilidad individual. "Además hay que permitir conciliar, facilitar jornadas flexibles y convertirse en una empresa donde todo el mundo quiere trabajar", defendió.

La gala eWoman 2026 de La Rinconada, en imágenes / A. Pérez

Trasancos aseguró que ella aprovecha que el resto de personas de la película que dirige es habitualmente más mayor (tiene 26 años) y tiene más experiencia. "Yo tengo siempre muy claro lo que quiero, lo llevo muy trabajado, pero siempre le doy a ellos la palabra para ver cómo ven mis personajes, que sumen sus ideas al guion y después expongo las mías para llegar a un punto en común". Como productora ejecutiva además defiende la necesidad de saber qué necesitan y qué quieren en el equipo, "hay que preguntar para que todo el mundo trabaje cómodo". "Todo eso se refleja en el resultado en la pantalla", aseguró.

Emprender y lanzarse

"Quien tenga esa semillita emprendedora que se lance”, desafió Ferrer de LICO a un público con mucha gente joven. Ella lo hizo tras dejar atrás un puesto de trabajo en Airbus. "Me encantaba la innovación coméstica y me lancé porque vi una oportunidad", explicó, "vi un canal donde no estaban los gigantes, el e-commerce, y me lancé". Su equipo es un 90% femenino.

"Empecé a hacer cortos con 13 años para contar historias reales, bullying, transexualidad, la parálisis cerebral en una familia obrera o la violencia machista vista desde el perdón", contó Trasancos, que admitió que se remueve cuando se le acercan mujeres emocionadas. “Me cogen las manos, me dan las gracias eso me impacta mucho, gente que me dice que le ha sanado mucho ver el corto”, explicó.

El "temazo": la IA

Sobre la mesa también estuvo "el temazo" de la Inteligencia Artificial, en el que ahora trabaja Guillén en un importante estudio, Espejismo de igualdad: sesgos de género en la IA, que desvela el sesgo machista de este instrumento. "Es una herramienta maravillosa. Nos ha hecho más productivos. Es fantástico. Pero me preocupan mucho las nuevas generaciones, entre 16 y 25 años, porque el sesgo machista que tienen los modelos de lenguaje de la IA es brutal. No se crea desde cero, es un reflejo de la sociedad. Hay violencia digital y un tono paternalista, nos ven con más fragilidad", explicó Guillén.

La gala eWoman 2026 de La Rinconada, en imágenes / A. Pérez

Para el mundo de la empresa y para una firma como LICO, nativa digital, "con la IA se abren oportunidades", admitió Ferrer. Sin embargo quiso destacar que “hay cosas que la IA no puede hacer: carpintería, fontanería… hay un mundo de oportunidades donde la innovación también aplica, animo a todos los jóvenes a que investiguen”.

En el mundo del cine la IA "está siendo un melonazo tremendo". Trasancos admitió que ella no la usa como herramienta en sus guiones porque "le falta lo humano, la emoción, el ritmo, es todo artificial, se queda bastante atrás”. “A la IA le falta alma”, sentenció. Justo lo que estas mujeres líderes sí tienen de sobra.