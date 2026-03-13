Mapa Rancio
Rancio nos trae una bodeguita de categoría en la provincia de Sevilla 'con cuchareo a hierro'
Julio Muñoz Gijón visita un curioso local en Santiponce y cuenta por qué el ambiente y los detalles del establecimiento lo convierten en una experiencia muy particular
Julio Muñoz Gijón ‘Rancio’ dedica esta semana una turra gastronómica a un pequeño restaurante situado en Santiponce (Sevilla). Cuenta cómo descubrió este local que, más allá de la comida, le llamó la atención por su ambiente, su historia y ese tipo de detalles que convierten una visita en una experiencia muy particular. Fiel a su estilo, mezcla humor, detalles del establecimiento y alguna que otra exageración marca de la casa.
Explica cómo el lugar transmite la sensación de estar celebrando algo especial cada vez que uno se sienta a la mesa, como si fuese “cumpleaños todos los días”. Entre anécdotas y comentarios irónicos, Rancio desgrana qué es lo que hace especial a este establecimiento del Aljarafe sevillano. Descúbrelo en el vídeo.
