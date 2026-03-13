Sevilla vota si se prohíbe o no el burka dentro de edificios municipales: PP y Vox ya lo han aprobado en Córdoba

Burka sí o burka no dentro de los edificios municipales de Sevilla. Esto es lo que votan este jueves los cuatro partidos con representación en el Pleno municipal, tras la propuesta planteada por el grupo Vox para esta sesión de control y fiscalización. Una iniciativa que llega solo un día después de que Córdoba haya aprobado esta misma medida con el visto bueno del Partido Popular y la formación de Abascal.

En su propuesta, Vox pide "regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro". "La identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible, directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público", defiende el partido de extrema derecha.

"Se considerará ocultación integral del rostro aquella producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial de la persona, incluyendo, a título meramente enunciativo, el niqab, el burka u otras prendas similares de efecto equivalente", establece Vox. "Del mismo modo, se pretende prohibir el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro".

A preguntas de El Correo de Andalucía, desde el grupo municipal del PP prefieren no desvelar si van a apoyar o no esta medida impulsada por el partido de Santiago Abascal. Así, está aún por ver si el Pleno de la capital andaluza saca adelante finalmente restringir prendas como el niqab o el burka dentro de espacios que pertenezcan al Ayuntamiento.

Córdoba prohíbe el burka en edificios municipales

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, con los votos a favor de PP y Vox, aprobó este miércoles una moción que regula el acceso a edificios municipales "en casos de ocultación integral de rostro", poniendo como ejemplo el niqab, el burka u “otras prendas equivalentes”. Entre los acuerdos está instar al Gobierno local a "establecer la prohibición de acceso o permanencia” en dependencias del Ayuntamiento "utilizando vestimenta, prendas, accesorios u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación de las personas".

La moción, presentada en un inicio por Vox, pero ‘maquillada’ por el PP, se ha justificado por ambos partidos de derecha como una cuestión para garantizar la seguridad en estos espacios públicos. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha dicho que "podríamos hablar de los problemas de la islamización", aunque "la moción no habla de eso". "Viví una circunstancia la semana pasada en un banco donde una mujer completamente cubierta quiso entrar", ha comentado Badanelli, que ha asegurado que no se le permitió porque las cámaras tenían que grabarle el rostro.