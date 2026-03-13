Sevilla Este recupera el cine: Axion abre hoy con diez salas y estas primeras seis películas

Los nuevos cines Axion de Sevilla Este abren hoy viernes 13 de marzo. Tras meses de espera y sin salas de exhibición de películas en este populoso distrito sevillano, estas nuevas instalaciones abren sus puertas y proyectarán este fin de semana sus primeras seis películas. Los nuevos cines contarán con diez salas de proyección, incluidas una sala interactiva con asientos en movimiento para una experiencia más inmersiva, además de una sala adaptada para niños. Todas están equipadas con sonido Dolby Digital 7.1 y ocho de ellas cuentan con proyección HD 2K.

Seis películas de este fin de semana

La comedia española vuelve a la gran pantalla con “Torrente Presidente”, la nueva entrega de la popular saga creada y protagonizada por Santiago Segura. La película será uno de los grandes reclamos del estreno de estos cines, con numerosas proyecciones durante todo el fin de semana: el viernes 13 de marzo podrá verse a las 18:15 (Atmos), 18:45, 19:45, 20:15 (Atmos), 20:45, 21:45, 22:15 y 22:45 horas; el sábado 14 a las 16:15, 16:45, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 20:45, 21:45, 22:15 y 22:45 horas; y el domingo 15 a las 16:45, 17:30, 18:00, 18:45, 19:30, 20:00 (Atmos), 20:45, 21:30 y 22:00.

Entre los grandes títulos internacionales destaca “Avatar: Fuego y Ceniza”, la tercera entrega del universo cinematográfico creado por James Cameron, que introduce al llamado Pueblo de las Cenizas, un nuevo clan Na'vi dispuesto a emplear la violencia para proteger su territorio. La película se proyectará en formato 4D 3D, con sesiones el viernes 13 de marzo a las 21:15 horas, el sábado 14 a las 21:15 horas y el domingo 15 a las 20:15 horas.

La cartelera se completa con una oferta variada para todos los públicos. La cinta de animación “Como cabras” se proyectará el viernes a las 18:05, el sábado a las 16:10 y 18:05 y el domingo a las 16:10 y 18:05; la nueva adaptación de “Cumbres Borrascosas”, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, podrá verse el viernes a las 19:55 y 22:25, el sábado a las 19:55 y 22:25 y el domingo a las 19:55. También llega el drama “Hamnet”, con pases el viernes a las 22:00, el sábado a las 22:00 y el domingo a las 21:35, además de la aventura de ciencia ficción “Hoppers”, con múltiples sesiones entre el viernes (17:15, 18:30, 19:15 y 20:30), sábado (16:30, 17:15, 18:30, 19:15 y 20:30) y domingo (16:15, 16:30, 18:15, 18:30 y 20:30), algunas de ellas en formato 4D 2D.

Los precios de las entradas

Los Cines Axion de Sevilla Este han lanzado precios promocionales por su apertura, con una entrada general de 8,90 euros tanto en taquilla como online. Las salas con tecnología especial tienen tarifas algo más altas: ATMO (sonido envolvente de última generación) cuesta 9,90 euros, las sesiones 3D 10,40 euros, las 4D/2D 12,90 euros y las 4D/3D alcanzan los 14,40 euros. Además, hay tarifa reducida desde 7,90 euros para menores de 13 años, mayores de 65, jóvenes con carné joven o de estudiante y personas con discapacidad (con acompañante). Los miércoles no festivos se celebrará el Día del Espectador, con entradas desde 5,90 euros.