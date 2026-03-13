La sevillana que rompió moldes: así llegó Luisa Roldán a ser la primera escultora de Carlos II y a crear el Ecce Homo de la Catedral de Cádiz

Una mujer pionera que consiguió romper todos los moldes de la época con su arte. Así era Luisa Roldán, más conocida como La Roldana, una sevillana que consiguió pasar de ser la hija de un reputado escultor del Barroco, Pedro Roldán, y ayudarle en su taller, a ser la primera mujer reconocida como escultora y trabajar para los reyes Carlos III y Felipe V.

La historia de La Roldana comenzó en Sevilla el 8 de septiembre de 1652, cuando nació del matrimonio formado por Teresa de Jesús de Mena y Ortega y Pedro Roldán, un escultor de prestigio del Barroco que fue el gran artista del mercado sevillano y de gran parte del andaluz durante la segunda mitad del siglo XVII.

Sus inicios en el taller de Pedro Roldán

El gran número de encargos que recibía Roldán hizo que decidiera incluir a sus hijos en el negocio, lo que llevó a Luisa a aprender el oficio de su padre.

Pero no solo conoció los entresijos de la profesión, sino que encontró su propia voz y un talento nunca antes visto, además de al que se convertiría en su esposo, Luis Antonio de los Arcos, aprendiz de Roldán.

El matrimonio de La Roldana sin el beneplácito de su padre

Este enlace no contaba con el beneplácito de Pedro Roldán, como ocurrió con la mayoría de los enlaces de los hijos del escultor, lo que hizo que los jóvenes se casaran sin la presencia del padre de la artista.

Sin embargo, igual que su trayectoria personal, la profesional solo acababa de despegar hasta acabar convirtiéndola en la primera mujer de la historia en ser reconocida como escultora, rompiendo así las barreras de género y consiguiendo llegar a lo más alto como artista.

Sus primeras obras documentadas fuera de Sevilla

Tras el enlace, la pareja se trasladó a Cádiz, donde se encuentra la primera obra documentada oficialmente de La Roldana, el Ecce Homo de la Catedral de Cádiz.

Además, se atribuye a La Roldana el busto del Ecce Homo que se guarda en la iglesia de San Francisco de Córdoba, entre otras muchas obras que se localizan por toda la geografía nacional.

El reconocimiento como escultora de cámara del rey

Una calidad escultórica que hizo que La Roldana consiguiera lo que ninguna mujer había conseguido hasta el momento, y que significaba el mayor reconocimiento al que cualquier artista podía aspirar en la época: ser nombrada escultora de cámara para un rey.

Así, Luisa Roldán se trasladó a Madrid y fue nombrada la escultora del rey por Carlos II, un cargo que mantuvo cuando este falleció y llegaron al trono los Borbones, con el nuevo rey Felipe V.

Las obras más importantes de La Roldana en Madrid

Durante su época de escultora de cámara, firmó dos de sus más importantes obras en madera, el imponente San Miguel ejecutado por orden del propio Carlos II para el Escorial, y el San Ginés de la Jara; así como el grupo en barro cocido de La Virgen y el Niño con San Juan Bautista.

Pero este no fue el único techo que logró romper La Roldana, sino que, además, fue la primera artista española en ingresar en la Academia de San Lucas en Roma, un logro que, hasta la fecha, no había conseguido ningún escultor hispano.

Finalmente, La Roldana falleció en Madrid en 1706, pero dejó tras de sí un legado único de belleza, pasión y lucha que rompió barreras y abrió puentes para las generaciones posteriores.