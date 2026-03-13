Así son las mujeres que investigan contra el cáncer o enseñan a construir satélites: el liderazgo de Rocío Caparrós y Patricia Altea

La igualdad de oportunidades no se construye solo con discursos, sino sobre todo con historias reales. Ese fue el hilo conductor de la segunda edición de la Gala eWoman, organizada por El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica en colaboración con el Ayuntamiento de La Rinconada, celebrada este viernes por la mañana en lo que se ha concebido ya como un espacio de reflexión e inspiración para visibilizar el talento femenino y el compromiso con una sociedad más justa e igualitaria.

A través de reconocimientos, conversaciones y experiencias compartidas, también a través de la sesión de coaching de Cambyo, el acto puso el foco en mujeres que, desde ámbitos muy distintos, están contribuyendo a transformar la sociedad. En el Centro Cultural de La Villa, y en un acto conducido por Mar Vega, directora comercial de este medio, se han citado más de 400 personas entre representantes de instituciones culturales, académicas, asociaciones de mujeres, estudiantes y profesionales del sector empresarial de la provincia en un acto que ha contado con la participación de Javier Fernández, alcalde de La Rinconada y presidente de la Diputación de Sevilla.

Premio Mujer del Año eWoman

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega del Premio Mujer del Año eWoman a la sevillana Rocío Caparrós, una profesional con más de dos décadas vinculada al sector espacial y tecnológico. Caparrós es responsable de estrategia de desarrollo en Space Women Alliance, una red internacional que conecta a profesionales del sector espacial y tecnológico con el objetivo de visibilizar el talento femenino altamente cualificado, todavía infrarrepresentado en posiciones de decisión.

Su trayectoria también está estrechamente ligada al proyecto internacional ShakthiSAT, fundado por la científica espacial Dra. Srimathy Kesan, una iniciativa global, nacida en la India, que utiliza el espacio como herramienta educativa y de empoderamiento para niñas de distintos continentes. El propio nombre del programa resume su filosofía: Shakthi, procedente de la tradición india, simboliza la energía femenina creadora, mientras que SAT conecta con la dimensión tecnológica y espacial del proyecto.

Como asesora de relaciones internacionales y estrategia del consejo global, Caparrós trabaja en la expansión institucional de esta iniciativa y en la creación de alianzas entre Europa, África y América Latina. El impacto previsto es ambicioso y quizás lo que más emocione a esta mujer convertida en espejo para muchas mujeres: más de 12.000 niñas podrán acceder a educación en disciplinas STEM y liderazgo tecnológico. "Les estamos enseñando a construir un satélite", ha explicado emocionada Caparrós.

La gala eWoman 2026 de La Rinconada, en imágenes / A. Pérez

Entre las iniciativas que más ilusión le generan -"me llena muchísimo", dijo- está precisamente la creación de esta red internacional de niñas -"se llaman entre ellas sisters"- conectadas desde municipios de todo el mundo, de La Rinconada a África. Una comunidad que busca romper barreras, compartir conocimiento y demostrar que el talento científico y tecnológico también tiene rostro femenino. "Debemos posicionarnos desde la ciencia, la innovación y la tecnología. Tenemos un reto y una oportunidad muy importantes: estar a la altura y no tener miedo", expuso en la entrevista que mantuvo con Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía en la que también participó Raquel Vega, primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda y Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada.

Trabajar para hacer del cáncer una enfermedad crónica

Otra de las mujeres protagonistas de la mañana ha sido la científica Patricia Altea, investigadora del CSIC y directora del grupo de investigación en cáncer metastásico en Cabimer (Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa) que en conversación con la directora de este medio ha abordado los retos que todavía persisten en el ámbito científico, especialmente en lo que respecta al acceso de las mujeres a puestos de liderazgo. Altea explicó que la presencia femenina en las primeras etapas de la carrera investigadora es cada vez mayor. "En la carrera son muchas ya las niñas y las jóvenes que se incorporan a la investigación científica", señaló.

La gala eWoman 2026 de La Rinconada, en imágenes / Alberto Díaz

Sin embargo, esa presencia disminuye a medida que se avanza en la carrera profesional. "El problema llega en la etapa de liderazgo. Ahí es donde se ve cómo ese porcentaje baja mucho más; faltan mujeres que lideren proyectos de investigación", advirtió. Aun así, la investigadora destacó que en los últimos años se están impulsando políticas y medidas para corregir esa desigualdad, muchas de ellas centradas en facilitar la conciliación. "Desde mi punto de vista, la medida más importante es la que va encaminada a poder conciliar", subrayó la científica que tiene un motor en la tarea de su día a día: "Trabajamos día a día para que el cáncer se convierta en una enfermedad crónica".

Mi carrera no ha sido un camino fácil ni recto, he tenido baches, y compartir mi experiencia hace que las generaciones nuevas que tienen que hacer este camino encuentren referentes" Patricia Altea — Investigadora contra el cáncer en Cabimer

La conversación también giró en torno al valor de los referentes. Cuando Morillo le preguntó si se reconoce como inspiración para otras mujeres, Altea respondió con honestidad: "Lo intento, precisamente porque de pequeña me faltó. Mi carrera no ha sido un camino fácil ni recto, he tenido baches, y compartir mi experiencia hace que las generaciones nuevas que tienen que hacer este camino encuentren referentes".

Hubo además como coda final una reflexión tan necesaria como poco habitual escucharla en público: las mujeres también tienen derecho a equivocarse, del mismo modo que lo han hecho históricamente los hombres en posiciones de responsabilidad.