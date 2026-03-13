El teatro Lope de Vega estrenará una grada de paraíso totalmente nueva de cara a la Bienal de Flamenco de septiembre

La XXIV edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla tendrá lugar a partir del próximo mes de septiembre en el teatro Lope de Vega. Será la gran reapertura de este espacio cultural que continúa en su puesta a punto a contrarreloj. Según ha anunciado este viernes el portavoz municipal, Juan Bueno, una de las actuaciones afectará a la grada de paraíso, la zona más alta del teatro. "No era viable la restauración y arreglo del sistema actual de la grada, siendo necesaria la sustitución íntegra de la estructura existente por una nueva que, desde luego, garantice las condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad y uso", ha explicado.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes un paquete de modificaciones presupuestarias que tendrán que pasar aún por el pleno municipal de este mes, y entre ellas figura dotar de 200.000 euros más al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), de los cuales unos 110.000 serán para esta nueva obra en el Lope de Vega.

En los últimos meses, se han realizado estudios técnicos que han derivado en informes que han constatado que no era viable restaurar esta zona de butacas en la parte superior del espacio. Por tanto, se construirá una estructura completamente nueva. Igualmente la reforma incluye una serie de mobiliario auxiliar que tampoco "admite mejoras parciales", por lo que también "se renovará completamente".

Juan Bueno ha destacado que esta actuación se encuentra "dentro de la gran obra de restauración que este equipo de Gobierno está acometiendo" para poner a punto el Lope de Vega. Se está haciendo con una meta clara: la reapertura debe realizarse en la próxima Bienal de Flamenco. Será cuando "Sevilla vuelva a disfrutar de uno de sus equipamientos culturales más importantes, totalmente remozados y recuperados para disfrute de todos los sevillanos".

Los últimos trabajos en el Lope de Vega

En diciembre, también a través de su Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento de Sevilla adjudicó a la empresa Construcciones Gallardo Barrera S.L la sustitución de las carpinterías. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses, de manera que terminarán previsiblemente entre mayo y junio de 2026, meses antes del reestreno de este espacio. Esta obra se llevará a cabo con un importe de 414.910,88 euros, con la misión de culminar los trabajos de instalación de la carpintería de madera.

La razón es que se encontraba en estado muy deteriorado, con ciertos elementos constructivos que presentan un estado de conservación defectuoso, propio de la edad y del uso a lo largo de su vida útil. Algunos de los huecos conservan las ventanas y puertas del 1929, mientras que otros fueron sustituidos en las intervenciones de la década de los 80.

Otra de las inversiones en marcha en el teatro Lope de Vega es el suministro y montaje del montacargas, un contrato que en el mes de octubre fue adjudicado a la empresa Industrias Maquiescenic S.L. por valor de 177.958,33 euros y un plazo de ejecución de seis meses, de manera que estará en abril de 2026.

De hecho, fue el estado del montacargas, así como otras zonas del teatro (el telón cortafuegos), lo que motivó el cierre del espacio en septiembre de 2023. El contrato del telón cortafuegos fue adjudicado en junio de 2025. "Esta pieza fundamental de seguridad del histórico Teatro Lope de Vega será una realidad, tal y como nos comprometimos en el primer semestre del año 2026. Por valor de 304.000 euros se ha adjudicado este contrato que tiene un plazo de ejecución de nueve meses", ha anunció el portavoz del Gobierno Local, Juan Bueno. El contrato del elevador escénico se atascó con una paralización de la adjudicación del contrato, pero finalmente se levantó la suspensión.

Según ha explicado Juan Bueno en otra ocasión, en este espacio cultural ya se ha llevado a cabo la limpieza de la cúpula interior, la sustitución de la iluminación de sala y lámpara monumental, y se ha impulsado la asistencia técnica para la redacción del proyecto de suministro e instalación del telón cortafuegos, la memoria técnica de calidades para la sustitución de entretelado de paredes y sillas de palco, y la restauración de mobiliario auxiliar y de pasillo, entre otras.