Degustaciones, actividades infantiles y el mejor menudo de Sevilla: todo lo que tienes que saber de la feria gastronómica de El Viso de Alcor

El municipio sevillano de El Viso del Alcor se convertirá este sábado en un templo de la gastronomía de calidad y el mejor menudo de Sevilla con sus III Jornadas Siente el Viso, una cita que llenará la localidad de degustaciones gratuitas, actividades para todas las edades y los mejores productos del territorio.

Será este sábado cuando se produzca esta jornada que busca ser un punto de encuentro entre gastronomía, convivencia y solidaridad, y que nace con el objetivo de poner en valor uno de los platos más representativos de la cocina tradicional andaluza, el menudo.

Un día lleno de actividades y el III Concurso de Menudo

Para ello, este municipio situado a apenas 30 minutos de Sevilla capital acogerá una amplia variedad de iniciativas en el Parque de la Constitución, donde se producirán degustaciones gratuitas, showcooking en directo y una de las citas más esperadas, el III Concurso de Menudo.

El Viso del Alcor celebra las Jornadas Siente el Viso / Sabores de la Provincia de Sevilla

Además, los asistentes podrán participar en actividades infantiles, actuaciones de chirigotas e iniciativas en beneficio de la fundación Martín Muelas para la investigación del Glioma Difuso Intrínseco de Tronco (DIPG), un tumor cerebral pediátrico altamente agresivo y poco frecuente que crece en el tronco encefálico.

Showcooking y degustaciones gratuitas

La programación de estas III Jornadas Siente el Viso comenzará a las 11.30 horas con la llegada de los participantes del III Concurso de Menudo, en el que los participantes deberán mostrar su pericia en la cocina elaborando la mejor versión de este plato tradicional.

A las 12.00 horas, por su parte, se pondrán en venta camisetas solidarias ‘El Viso Capital de España’, tras lo que se producirán de 12.00 a 14.00 horas cortes de pelo benéficos y otras actividades en beneficio de la Fundación Martín Muelas para la investigación del DIPG.

El Viso del Alcor celebra las Jornadas Siente el Viso / Sabores de la Provincia de Sevilla

Tras esto, a las 12.30 horas, llegará otro de los momentos más destacados de la jornada, el showcooking en directo a cargo del chef e influencer gastronómico Daniel del Toro, conocido por su participación en MasterChef.

Valoraciones del jurado y premios del Concurso de Menudo

A las 13.10 horas se mostrarán las valoraciones del jurado sobre el concurso de menudo, a lo que seguirá a las 13.30 horas las degustaciones de menudo gratuitas y la actuación de la chirigota 'Una chirigota en teoría', tercer premio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC 2026).

En ese momento también se entregarán los galardones del III Concurso de Menudo, con un premio de 300 euros para el ganador, 200 euros para el segundo y 100 euros para el tercero.

Tapas de menudo y cierre de la jornada

De igual modo, durante toda la jornada, se instalará una barra con tapas de menudo en el lugar a cargo de la Hermandad de El Cautivo.

Así, El Viso del Alcor se llenará de tradición, sabor y solidaridad durante una jornada en la que la gastronomía y la cultura conquistarán este municipio hispalense y a sus vecinos y visitantes.