Sevilla
Dos Hermanas aprueba su plan de reasfaltado de calles de 2026: cuarenta calles en obras en verano
El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha iniciado el proceso de licitación para un contrato que ronda los dos millones de euros
Alrededor de 40 calles de Entrenúcelos y Dos Hermanas serán reasfaltadas este año en dos lotes de actuación. Según publica la Plataforma de Contratación del Estado, el Ayuntamiento ha iniciado esta semana el proceso de licitación para un contrato de casi 2.000.000 de euros destinado a trabajos de pavimentación y asfaltado que se extenderán durante un total de tres meses. El Gobierno local de la localidad nazarena espera comenzar las obras en verano.
Los trabajos incluyen el fresado mecánico de pavimento existente, la instalación bordillos de escorrentía, la sustitución bordillos de confinamiento e imbornales, la eliminación de adoquines en determinadas calles, la modificación de la cota de acerado o el pintado de las marcas viales.
Actuaciones en 120.000 m2 a lo largo de casi 40 calles
El primer lote de este contrato abarca la zona de Montequinto y Núcleo Principal cuyo importe es de 1.207.136,04 euros. Un total de 30.700 metros cuadrados en Montequinto serán reasfaltados afectando a siete vías: las calles Juan Díaz de Solís, Atahualpa, Moctezuma, Condes de Ibarra, Via Apia, Viena y la Avenida de Europa.
En la zona de Núcleo Principal son unas 30 vías repartidas en 57.800 metros cuadrados. Son las calles Santiago Apóstol, Virgen del Pilar, Virgen de Montserrat, Alfred Nobel, La Viña, Vijaldon, Cañada León, Tesorillo, Vicente Blasco Ibáñez, Jovellanos, Luis de Góngora, Juan de la Cruz, Marqués de Santillana, Emilia Pardo Bazán, Gabriel Celaya, Ramón del Valle-Inclán, Jaime Gil de Biedma, Torre de Doña María, Pablo VI, Juan XXIII, Calderón de la Barca, San José, Aragón, Atlántida, La Lagunilla, Ordesa, Alcalde José María Gómez Claro, Periodista José María Gómez, Montelirio, Maestre de Los Molinos, Las Botijas, El Arsenal y Pío Baroja. Asimismo, se incluyen las avenidas de Jerez, de Andalucía, de España, Cristóbal Colón y el Camino de los Frailes.
El segundo lote se refiere a trabajos en la Avenida 4 de diciembre de la localidad por valor de 792.804,89 euros en una extensión de 61.000 metros cuadrados. En total, el pliego de licitación presentado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas recoge un contrato que asciende a 1.999.940,93 euros y no cuenta con financiación de fondos de la Unión Europea (UE).
Los trabajos se extenderán durante un total de tres meses, realizándose ambos lotes de forma simultánea. Las obras en aquellas calles o avenidas con especial incidencia del tráfico rodado serán ejecutadas en horario nocturno y/o festivo, según las directrices que establezca la Delegación de Movilidad.
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