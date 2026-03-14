Mar Murube Muñoz, divulgadora sevillana: "Donde hoy está El Corte Inglés, estaba el palacio de una de las casas más poderosas de Sevilla"

La Plaza del Duque, en pleno centro neurálgico de Sevilla, es difícil de imaginar sin el gigantesco centro comercial de El Corte Inglés que lleva protagonizando este lugar desde que se instaló en marzo de 1968, suponiendo el cuarto gran almacén de la firma en toda España y el primero de Andalucía. Sin embargo, siglos atrás, la imagen de esta plaza era bien distinta y, en lugar de esta enorme construcción, se encontraba el palacio de una de las familias más importantes de Sevilla.

"El 8 de marzo de 1968 se inauguró El Corte Inglés en esta plaza del Duque de la Victoria, pero antes aquí estaba el palacio de los duques de Medina Sidonia, una de las casas más poderosas de toda Sevilla", ha relatado al respecto la divulgadora sevillana Mar Murube Muñoz.

La Plaza del Duque y su conexión con la nobleza sevillana

Esta plaza recibe su nombre actual como un homenaje a Baldomero Espartero, duque de la Victoria y regente de la reina Isabel II.

Pero en el siglo XVI también se conocía como la Plaza del Duque, aunque en ese momento la causa era la localización en este lugar del palacio de los duques de Medina Sidonia, una de las familias más poderosas de la época, que fueron durante siglos unos de los principales aristócratas de la corona de Castilla.

"Este palacio era tan bello que dicen que cuando el rey Felipe II pasó por Sevilla en 1570 y lo vio, admirándolo exclamó algo similar a 'Quién tuviera esa casa debiera ser señor de la villa'", ha señalado la divulgadora sevillana.

La ruina del palacio y su sustitución por nuevos edificios

Con el paso del tiempo, este palacio entró en ruinas, lo que llevó a que, a principios del siglo XX, Miguel Sánchez-Dalp, el marqués de Aracena, construyera encima de esta casa para crear su propio palacio. Para ello, utilizó parte de la estructura de la anterior edificación de los duques de Medina Sidonia.

"Y si vamos a la esquina que hoy está frente a la antigua iglesia de San Hermenegildo, ahí estaba el palacio de Marqués de Palomares", ha asegurado Mar Murube.

Sin embargo, todo cambió en la década de los 60, cuando el entorno se transformó a la imagen que mantiene la plaza en la actualidad: "Todo se derribó en los años 60 para dar lugar al edificio de grandes almacenes que hay aquí ahora".