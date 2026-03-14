El restaurante de Sevilla con 350 años de historia que ha conquistado a Harrison Ford y Rosalía: "Los garbanzos con espinacas están tremendos"

Los 640 años de historia del bar Las Escobas de Sevilla han convertido este establecimiento en el primero que abrió en la capital hispalense. Sin embargo, a causa de sus distintos cierres y reaperturas, existe otro bar en la ciudad que ostenta el título de negocio más antiguo de Sevilla al mantener su actividad de forma continuada desde 1670, tiempo que le ha llevado a conquistar a toda clase de personalidades, como Harrison Ford o Rosalía.

Se trata del bar El Rinconcillo, un singular rincón que aún conserva el sabor de la Sevilla de antaño y que ha sabido mantener sus precios y sabores de siempre a través de sus tapas, que suponen un viaje en el tiempo que encandila a visitantes de todo el mundo.

Más de 350 años de historia y visitas de grandes personalidades

Desde que en 1670 abriera por primera vez sus puertas en el centro de la capital hispalense, el bar El Rinconcillo ha visto pasar por el trono a 15 reyes y cuatro dinastías, los Austria, Bonaparte, Saboya y los Borbón.

Pero, mientras el mundo ha seguido cambiando a su alrededor, este entorno único ha sabido enclavarse en el tiempo y mantener toda la esencia de Sevilla.

Así, en sus más de 350 años de historia, este negocio situado en la calle Gerona número 40, en pleno casco antiguo, ha visto cruzar sus puertas y ocupar sus mesas a multitud de importantes personalidades del panorama internacional.

Harrison Ford, Rosalía y otros famosos en El Rinconcillo

Entre ellos se encuentra el actor Harrison Ford, que acudió al emblemático bar en su visita a la ciudad en 2016, donde degustó sus tapas y guisos tradicionales junto a Calista Flockhart.

Además, en su libro de dedicatorias, se puede descubrir también la rúbrica de políticos, escritores, deportistas y artistas, como es el caso de Rosalía, que no dudó en dejar su impronta en el volumen de El Rinconcillo tras degustar su tocino de cielo y sus espinacas con garbanzos.

El Rinconcillo, un lugar de culto con tapas tradicionales

Asimismo, en este enclave era común encontrar a Jesús Quintero, que aseguró en el libro de firmas: "El Rinconcillo no es mi casa, es mi hogar".

A su dedicatoria se unen también las de personalidades como la tenista Maria Sharapova, el compositor Luis Eduardo Aute, el dramaturgo Moncho Borrajo o el periodista Carlos Herrera, entre otros muchos.

Así, este lugar se ha convertido en un lugar de culto en el que sus actuales propietarios, los hermanos Javier y Carlos de Rueda, que representan la séptima generación al frente de este tradicional bar, han decidido mantener sus reducidos precios y ofrecer a sus clientes sus tapas a 3 euros y raciones a 9 euros.

Los platos destacados de El Rinconcillo

Entre la amplia carta de este negocio destacan su arroz chacinero, la cabeza de lomo ibérico en su jugo, el pastel de verduras, el ajoblanco con taquitos de salmón, las castañetas ibéricas al oloroso, el revuelto de morcilla, sus chacinas y quesos.

A estos se suman sus cocinados más tradicionales, como el bacalao con tomate, la carrillada ibérica en salsa, el lomo de bacalao a la roteña y las espinacas con garbanzos, uno de sus platos más emblemáticos.

Fritos y postres caseros para todos los gustos

Los clientes también pueden degustar sus fritos desde 2,80 euros, como sus croquetas caseras, las pavías de bacalao, boquerones o chocos, todo ello marinado con los mejores vinos procedentes de diferentes denominaciones de origen.

Y para terminar la visita a este reconocido lugar con los sabores más dulces, El Rinconcillo dispone de postres desde 4 euros, como su queso puro de oveja con carne de membrillo, el queso de oveja con cabello de ángel, tocino de cielo, flan de queso, tarta de queso o tarta de café, entre otros muchos.

Opiniones de los clientes: calidad y tradición

"Este sitio me ha parecido espectacular. Todo lo que hemos pedido estaba riquísimo, sobre todo la carrillera y la pluma, pero las croquetas y la parrillada estaban muy sabrosas", señalan sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante.

Junto a esto, asegura otro cliente: "Todas las tapas son muy buenas y caseras, pero los garbanzos con espinacas están tremendos, las croquetas riquísimas y el servicio es rápido". Y concluye otro: "La comida es de la mejor calidad, los platos, como los de tu abuela, y el servicio inmejorable".