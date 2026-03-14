Sevilla
Sevilla rinde homenaje a María del Mar Tristán con un emotivo concierto en la Macarena
La subdirectora de la Banda del Maestro Tejera falleció el pasado mes de agosto
Sevilla ha rendido homenaje este sábado a María del Mar Tristán, subdirectora de la histórica Banda del Maestro Tejera fallecida recientemente, con un concierto celebrado en el parque de los Perdigones, en el barrio de la Macarena. El acto ha reunido a vecinos, músicos y representantes del ámbito cofrade sevillano para recordar la figura de una persona muy querida en la ciudad.
El alcalde de Sevilla ha participado en el homenaje y ha destacado que la ciudad “sabe agradecer, recordar y honrar a quienes han hecho grande a Sevilla”. Durante su intervención, ha subrayado que el concierto ha sido “un gesto de cariño profundo hacia una persona que dejó una huella imborrable en la música y en el corazón de quienes la conocieron”.
María del Mar Tristán pertenecía a una familia estrechamente vinculada a la Banda del Maestro Tejera, una de las formaciones musicales más emblemáticas de la ciudad, presente desde hace décadas en numerosos momentos clave de la vida cultural sevillana, desde la Semana Santa hasta la Feria. Además, fue la primera mujer en formar parte de esta banda con más de un siglo de historia, abriendo camino dentro de la formación musical.
Durante el homenaje también se ha recordado su vinculación con el mundo cofrade, ya que era hermana de la Hermandad de la Reina de Todos los Santos y de la Hermandad de la Sagrada Cena, reflejo de su compromiso con las tradiciones de la ciudad.
Concierto de diferentes bandas ilustres de Sevilla
El concierto ha contado con la participación de algunas de las formaciones musicales más destacadas de la Semana Santa sevillana, como Las Cigarreras (Cristo y Palio), la Centuria Romana Macarena, Tres Caídas y la Banda del Maestro Tejera, y ha sido presentado por el periodista Víctor García-Rayo.
Además, el evento ha tenido un carácter solidario, ya que los beneficios se destinarán a FISEVI (Fundación para la Gestión de la Investigación de Salud en Sevilla). El acto también ha contado con la colaboración de diversas entidades, entre ellas la Hermandad del Rocío de la Macarena.
El alcalde ha concluido recordando que María del Mar Tristán “ya forma parte de la memoria sentimental de Sevilla”, en un homenaje marcado por la música y el recuerdo de una figura muy querida dentro del panorama musical y cofrade de la ciudad.
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