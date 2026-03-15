Las claves de la investigación de la UCO sobre las obras en el Estadio de La Cartuja y los contratos con la RFEF de Luis Rubiales

La investigación de la UCO sobre las reformas del Estadio de La Cartuja de Sevilla y los acuerdos firmados con la Federación Española de Fútbol ha sacudido los cimientos de una sociedad pública presidida por la Junta de Andalucía en la que participan también el resto de administraciones. José María Arrabal, ex secretario general para el Deporte, y Daniel Oviedo, actual gerente del estadio, están siendo investigados por las supuestas irregularidades detectadas por la Guardia Civil en una serie de expedientes ejecutados por la empresa constructora Gruconsa, una firma vinculada a la etapa de Luis Rubiales.

El Gobierno de España y la Diputación de Sevilla han pedido un consejo de administración extraordinario para analizar la situación en la empresa que gestiona el estadio tras la imputación de Oviedo. El Ayuntamiento de Sevilla se desmarca y lo deja todo en manos del gobierno andaluz, mientras que el Ejecutivo de Juanma Moreno pasa la pelota a la Justicia. La situación es compleja. Gruconsa se ha defendido exponiendo que hizo lo que se le pidió y que sí había un contrato de por medio. Pero, ¿qué pasó ? ¿Cómo comenzaron las relaciones entre estas administraciones y la constructora? ¿Qué pone la UCO en el foco de su investigación?

Clave 1: Los primeros contactos

La relación entre la Junta de Andalucía y la RFEF con relevancia para la UCO en este caso se concreta por primera vez en la firma de un convenio de colaboración para la disputa de la Copa del Rey entre las temporadas 2019/2020 a la 2022/2023. Esta relación contractual, según señala la UCO, confería plenos poderes al estamento presidido entonces por Rubiales para contratar directamente con los proveedores de bienes y servicios. El 31 de enero de 2020 se convoca una inspección técnica del estadio sevillano por parte de José María Mora, director de operaciones y eventos de la RFEF. En copia oculta ya aparece Ángel González, alto cargo de Gruconsa.

Para la UCO, la empresa pasa a ser la encargada de "diversas adecuaciones" en La Cartuja poco después. Se refiere a algunas como "el sistema de tornos, la renovación del CCTV26 o el tratamiento del césped del Estadio, deficiencias que ya habían sido señaladas por la propia Gruconsa en su informe de necesidades". Aún no se había llegado a marzo de 2020, cuando todo queda parado por culpa de la pandemia.

A finales de ese año, vuelve a haber un nuevo acuerdo entre la Junta y la RFEF para la celebración de la Final de la Supercopa. Esto supone, "al igual que ocurrió con la Copa de SM el Rey, la contratación de Gruconsa por parte del RFEF".

Clave 2: Solo 2 expedientes bajo la lupa

El foco de la UCO realmente está puesto en la fase final de la Eurocopa 2020 que acabó por celebrarse en 2021. Bilbao no cumplía los requisitos para albergar el campeonato y La Cartuja se postuló. El 23 de abril, el complejo sevillano fue el elegido y la empresa gestora del estadio, ECSSA, recibió una subvención de 4.956.000 euros para organizar el evento. Este dato es importante.

La Cartuja y la RFEF suscribieron un convenio en mayo de ese año. Arrabal envió un documento con todos los extremos necesarios para la celebración de la Eurocopa. Según la UCO, "ante la insuficiencia de medios declarada por ECSSA por no contar con los medios humanos ni técnicos para acometer la totalidad de estos trabajos, se reconoció la necesidad de recurrir por concurso a empresas del sector que pudieran garantizar la correcta ejecución de las actuaciones".

Las contrataciones de los trabajos se llevarían a cabo por medio del procedimiento de urgencia. La Cartuja reflejó en las memorias justificativas, no obstante, que tenía "intención de garantizar, en la medida de lo posible, los principios de publicidad, concurrencia e igualdad". Un total de 28 licitaciones se llevarían a cabo, pero "dos resultan de especial interés" para la UCO. El motivo: "Por haber sido adjudicados a la constructora Gruconsa", empresa que había empezado los trabajos con mucha antelación.

Clave 3: Las obras y su inicio

Estas dos licitaciones están relacionadas con la tematización de la sala de prensa y la adecuación de la zona deportiva, por valor de 88.061,99 euros y 816.798,24 euros, respectivamente. Sin embargo, hay otros trabajos a realizar para no perder la Eurocopa: los relacionados con los tornos e iluminación. De ellos hablan los miembros de La Cartuja y Gruconsa un mes antes de que se sepa que Sevilla iba a ser la sede del torneo internacional.

A principios de marzo de 2021 se establecen los primeros contactos para estos trabajos. La primera reunión entre Gruconsa y Arrabal en este sentido está fechada, según la UCO, el 12 de marzo. En ella "se presentó el presupuesto de inversión disponible para la iluminación y los tornos de control de accesos del Estadio, que ascendía a 2.700.000 euros más IVA", refleja el Instituto Armado. Estos trabajos debían realizarse mediante concurso. Sin embargo, se le comunicó a la constructora que no había tiempo para organizar el concurso y se le encomendó a "buscar una solución conjunta con la RFEF". La intención era no perder "bajo ningún concepto" la celebración de la Eurocopa. La obra finalmente se presupuestara en unos 300.000 euros menos de lo que en un principio estaba previsto.

Entre los días 12 y 15 de abril hay una visita de la UEFA. "Aparentemente, las impresiones de la UEFA fueron favorables. No obstante, se identificaron nuevas exigencias para garantizar los estándares de la UEFA, como los vestuarios, zona deportiva y zona de prensa -aspectos que finalmente se adjudicarían en los expedientes licitados por ECSSA-", refleja la UCO. Aquellos días, Ángel González llega a hablar directamente con la UEFA, señala la Guardia Civil. "Intervino en la distribución de funciones establecida entre la RFEF y ECSSA", apunta el Instituto Armado.

El gran problema es que la Guardia Civil tiene claro que las obras se "comenzaron a ejecutar antes de que existiera un contrato firmado que justificase la realización de las mismas por parte de Gruconsa". Concretamente, cuatro días antes de que la UEFA adjudicase a Sevilla la celebración de la Eurocopa, "sin existencia de contrato con la RFEF o con ECSSA, y 30 días antes de la fecha en la que finalmente se firmó el contrato entre la Federación y Gruconsa para la ejecución de las mismas".

Clave 4: ¿Quién y cómo se pagaron las obras?

La RFEF siempre aparecía en los correos electrónicos como "encargada de las acciones relacionadas con la implementación de los tornos y la actualización del sistema de iluminación", pero no asumía los gastos. "Todos los gastos serán sufragados por ECSSA (Junta de Andalucía) y por UEFA (lo que les competa). Nosotros asumiremos los gastos que tengamos por contrato, y además, a través de Gruconsa, realizaremos diversas obras y servicios que igualmente serán pagados por la Junta", explicó el director de operaciones y eventos de la RFEF a través de un correo electrónico entonces.

La obra de los sistemas de control de accesos y la de iluminación costaron 2.342.143,87 euros (IVA incluido) y 122.434,96 euros (IVA incluido), respectivamente. La UCO cree que se fue la RFEF la que pagó estas obras. Lo hizo gracias al denominado como Convenio de Selecciones, que cambia sustancialmente el firmado con anterioridad y conocido como Convenio Marco. Este nuevo contrato ya no entrega el 10% de la taquilla a La Cartuja y la RFEF se encarga de pagar las obras. "Al no tener ésta capacidad para licitar los trabajos en tiempo y forma, desde la RFEF se trató de desvincular las adecuaciones de la EURO20 con el objetivo de enmarcarlas en el Convenio de Selecciones, y así poder justificar la asunción del gasto en primera instancia, y la restitución mismo por parte de ECSSA mediante la cesión del 10% del taquillaje de los partidos correspondientes a dicho Convenio", señala la UCO.

Con respecto a la adecuación de los vestuarios, zona deportiva y zona de prensa, el presupuesto era de 896.799,00 euros. Hay correos apuntando que se pagarían "como subvención a La Cartuja" por parte de la Junta de Andalucía. Es decir, irían en otro sentido distinto a las otras obras. A pesar de que podrían enmarcarse en el mismo sentido que las anteriores, la UCO destaca que se "acabaría financiando a través de los expedientes de licitación".

"Estas adecuaciones, si bien fueron sufragadas por ECSSA mediante uso de una subvención pública de la Junta de Andalucía -la de los 5 millones de euros explicada en la clave 2-, fueron encomendadas a GRUCONSA a través de la intermediación de la RFEF", señala la UCO. De hecho, el Instituto Armado cree que "pudiera haber sido la propia Gruconsa la responsable de encargar" todas las ofertas presentadas.

La adjudicación se lleva a cabo cuando prácticamente están a punto de terminar las obras. Es decir, según la UCO, las obras en el estadio de la Cartuja comenzaron sin contrato y se manipuló el expediente.

Clave 5: la aprobación del convenio

Tal y como avanzó este periódico al abrirse las investigaciones, hace ya casi dos años, todas las partes representadas en el consejo de administración votaron a favor de aprobar cambiar las normas para acelerar las contrataciones y dejarlas en manos de Luis Rubiales. Según el acta que desveló El Correo de Andalucía, Junta (PP), Ayuntamiento, Gobierno y Diputación (PSOE) avalaron que Arrabal y Oviedo, presidente y gerente por entonces de La Cartuja, pudieran decidir la contratación por más de 500.000 euros por la vía de urgencia como se hizo.

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De esta manera, fueron Arrabal y Oviedo quienes finalmente aprobaron las licitaciones y adjudicaciones a Gruconsa. Al Consejo de Administración solo le informaron de la empresa elegida, pero ni siquiera de las otras dos ofertas, que la Guardia Civil cree que podrían haber sido esta constructora quien pudo confeccionarlas, "asegurándose así ser la más ventajosa para garantizar la adjudicación de unos trabajos que ya se encontraban en ejecución".