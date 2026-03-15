Detenido en Sevilla tras robar con violencia el bolso a una joven de 19 años

La Policía Local de Sevilla ha detenido a un hombre de mediana edad tras cometer presuntamente un robo con violencia por el procedimiento del tirón a una joven de 19 años en la avenida de Cruz del Campo.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales, los hechos ocurrieron en torno a las 22.45 horas, cuando el presunto autor arrebató el bolso a la víctima. Tras el aviso, los agentes lograron localizar y detener al sospechoso en la calle Clemente Hidalgo.

La joven sufrió lesiones leves durante el robo, aunque finalmente pudo recuperar el bolso y todas sus pertenencias tras la intervención policial.

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El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales, donde permanece a la espera de ser puesto a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias correspondientes.