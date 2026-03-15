Sucesos
Detenido en Sevilla tras robar con violencia el bolso a una joven de 19 años
Los hechos ocurrieron en la noche del sábado en la avenida de Cruz del Campo
La Policía Local de Sevilla ha detenido a un hombre de mediana edad tras cometer presuntamente un robo con violencia por el procedimiento del tirón a una joven de 19 años en la avenida de Cruz del Campo.
Según ha informado Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales, los hechos ocurrieron en torno a las 22.45 horas, cuando el presunto autor arrebató el bolso a la víctima. Tras el aviso, los agentes lograron localizar y detener al sospechoso en la calle Clemente Hidalgo.
La joven sufrió lesiones leves durante el robo, aunque finalmente pudo recuperar el bolso y todas sus pertenencias tras la intervención policial.
El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales, donde permanece a la espera de ser puesto a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias correspondientes.
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