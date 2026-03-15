Domingo Gil y Laura Maasik se imponen en la Carrera Triana-Los Remedios que abre el Circuito de Carreras de Sevilla

La Carrera Triana-Los Remedios ‘Torre Sevilla’ ha inaugurado este domingo el Circuito Divina Seguros de Carreras del Ayuntamiento de Sevilla, y lo ha hecho con un hito histórico: por primera vez se han agotado todos los dorsales de las pruebas de adultos.

La prueba, con salida y meta en la avenida de Los Descubrimientos junto a Torre Sevilla, coronó como vencedores en la distancia de 10 kilómetros a Domingo Gil, que cruzó la meta con un tiempo de 31:22, y a Laura Maasik, que se impuso en categoría femenina con una marca de 34:00.

Dos distancias y más de 2.700 corredores

Además de la carrera principal, el evento contó también con una prueba de cinco kilómetros, cuyos participantes se incorporaron al recorrido en la avenida Blas Infante una vez pasó la cola de la carrera de 10K.

Tras la finalización de las pruebas de adultos se celebraron las carreras escolares, desde categoría cadete hasta prebenjamín, con una participación total que superó los 2.700 inscritos.

Podio masculino y femenino

En la clasificación absoluta masculina, Domingo Gil se alzó con la victoria, seguido por Miguel Ángel Barrera en segunda posición y Mahmub Abnu en tercer lugar.

En la categoría femenina, el triunfo fue para Laura Maasik, mientras que María Carmen Chaves terminó en segunda posición y Carmen Gutiérrez completó el podio.

Próxima cita del circuito en Cerro-Amate

La Carrera Triana-Los Remedios es la primera de las cinco pruebas que forman parte del Circuito Divina Seguros de Carreras de Sevilla, cuya próxima cita tendrá lugar el 12 de abril en el distrito Cerro-Amate.

El circuito mantiene además servicios habituales para los corredores, como la posibilidad de descargar gratuitamente un reportaje fotográfico de la carrera a través de la web canofotosport.com, gracias al patrocinio de Divina Seguros.

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En las categorías adaptadas, Javier Reja se impuso en handbike masculino, Susana Marín fue la vencedora en handbike femenino, mientras que en silla de ruedas el triunfo fue para Fernando Mateos, seguido por José Vicente Aguilar y Juan José de Rueda.