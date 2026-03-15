Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Domingo de Ramos horariosReal Betis - CeltaFC Barcelona - Sevilla FCSequía AndalucíaMaestros jubiladosColegios en SevillaCalles Dos HermanasVecinos MiraforesPrimavera AndalucíaHorarios jornada 30 la LigaPalacio Sevilla
instagramlinkedin

Sevilla

Domingo Gil y Laura Maasik se imponen en la Carrera Triana-Los Remedios que abre el Circuito de Carreras de Sevilla

La prueba coronó como vencedores en la distancia de 10 kilómetros a Domingo Gil, que cruzó la meta con un tiempo de 31:22, y a Laura Maasik, que se impuso en categoría femenina con una marca de 34:00

La Carrera Triana - Los Remedios “Torre Sevilla”.

La Carrera Triana - Los Remedios “Torre Sevilla”. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Correo

El Correo

SEVILLA

La Carrera Triana-Los Remedios ‘Torre Sevilla’ ha inaugurado este domingo el Circuito Divina Seguros de Carreras del Ayuntamiento de Sevilla, y lo ha hecho con un hito histórico: por primera vez se han agotado todos los dorsales de las pruebas de adultos.

La prueba, con salida y meta en la avenida de Los Descubrimientos junto a Torre Sevilla, coronó como vencedores en la distancia de 10 kilómetros a Domingo Gil, que cruzó la meta con un tiempo de 31:22, y a Laura Maasik, que se impuso en categoría femenina con una marca de 34:00.

Dos distancias y más de 2.700 corredores

Además de la carrera principal, el evento contó también con una prueba de cinco kilómetros, cuyos participantes se incorporaron al recorrido en la avenida Blas Infante una vez pasó la cola de la carrera de 10K.

Tras la finalización de las pruebas de adultos se celebraron las carreras escolares, desde categoría cadete hasta prebenjamín, con una participación total que superó los 2.700 inscritos.

Podio masculino y femenino

En la clasificación absoluta masculina, Domingo Gil se alzó con la victoria, seguido por Miguel Ángel Barrera en segunda posición y Mahmub Abnu en tercer lugar.

En la categoría femenina, el triunfo fue para Laura Maasik, mientras que María Carmen Chaves terminó en segunda posición y Carmen Gutiérrez completó el podio.

Próxima cita del circuito en Cerro-Amate

La Carrera Triana-Los Remedios es la primera de las cinco pruebas que forman parte del Circuito Divina Seguros de Carreras de Sevilla, cuya próxima cita tendrá lugar el 12 de abril en el distrito Cerro-Amate.

El circuito mantiene además servicios habituales para los corredores, como la posibilidad de descargar gratuitamente un reportaje fotográfico de la carrera a través de la web canofotosport.com, gracias al patrocinio de Divina Seguros.

Noticias relacionadas

En las categorías adaptadas, Javier Reja se impuso en handbike masculino, Susana Marín fue la vencedora en handbike femenino, mientras que en silla de ruedas el triunfo fue para Fernando Mateos, seguido por José Vicente Aguilar y Juan José de Rueda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos de Miraflores en pie de guerra por la construcción de un bloque de 8 plantas de VPO: 'El barrio está saturado, no cabemos
  2. Sevilla abre el debate sobre los coches de caballos tras su adiós en Málaga y Barcelona: los animalistas piden la 'abolición progresiva
  3. El mejor pescaíto frito de Sevilla: cinco freidurías imprescindibles para disfrutar en Cuaresma y Semana Santa
  4. Santa Justa afrontará su mayor reforma de los últimos años: 4 millones para renovar la imagen de la fachada, accesos y andenes
  5. La mayor reforma en años de la estación de Santa Justa destinará 400.000 euros para renovar y ampliar la sala VIP
  6. Tres colegios de Sevilla están entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes
  7. Sevilla pierde el primer puesto en inversión pública en Andalucía frente a Málaga y cae a la sexta plaza en gasto por habitante
  8. Muere una mujer de 29 años al chocar un coche y un camión en Sanlúcar la Mayor

Domingo Gil y Laura Maasik se imponen en la Carrera Triana-Los Remedios que abre el Circuito de Carreras de Sevilla

Domingo Gil y Laura Maasik se imponen en la Carrera Triana-Los Remedios que abre el Circuito de Carreras de Sevilla

Renfe sustituye por autobuses dos trenes de Cercanías entre Sevilla y Cazalla por obras en la línea

Sevilla refuerza su plan de asfaltado con 20 millones: esta es la lista de calles que se están renovando

Sevilla refuerza su plan de asfaltado con 20 millones: esta es la lista de calles que se están renovando

El Metro de Sevilla avanza: terminados los muros del túnel del primer tramo de la Línea 3

El Metro de Sevilla avanza: terminados los muros del túnel del primer tramo de la Línea 3

La ruta del 'salseo' de Sevilla para celebrar el 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: "Es como ver Sálvame, pero con famosos del pasado"

La ruta del 'salseo' de Sevilla para celebrar el 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: "Es como ver Sálvame, pero con famosos del pasado"

Una ruta de cuento entre bosques y ríos a una hora de Sevilla: así es el sendero natural que lleva a las casas de Los Tres Cerditos

Una ruta de cuento entre bosques y ríos a una hora de Sevilla: así es el sendero natural que lleva a las casas de Los Tres Cerditos

Detenido en Sevilla tras robar con violencia el bolso a una joven de 19 años

Detenido en Sevilla tras robar con violencia el bolso a una joven de 19 años

Las claves de la investigación de la UCO sobre las obras en el Estadio de La Cartuja y los contratos con la RFEF de Luis Rubiales

Las claves de la investigación de la UCO sobre las obras en el Estadio de La Cartuja y los contratos con la RFEF de Luis Rubiales
Tracking Pixel Contents