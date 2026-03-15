El Metro de Sevilla avanza: terminados los muros del túnel del primer tramo de la Línea 3

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha completado los casi tres kilómetros de muros pantalla (2.946 metros) del primer tramo de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, incluyendo las estructuras de las estaciones subterráneas de Pino Montano y Los Mares.

Según ha informado la Junta en una nota, la consejera Rocío Díaz ha destacado que con la construcción de estos muros “concluye la fase más molesta para los ciudadanos”, al tratarse de una parte de la obra que ha generado importantes afecciones en el barrio. “Los vecinos han sido pacientes con una obra que, sin duda, va a marcar el futuro de la movilidad”, ha señalado.

Comienza la fase subterránea del túnel

Una vez finalizada esta fase, los trabajos se centrarán ahora en la losa de cubierta, que ya está ejecutada en más de una cuarta parte, y en la construcción del túnel bajo tierra. De forma paralela, a lo largo de 2026 se irá recuperando progresivamente el viario del barrio, como ya se ha hecho recientemente con la reapertura de la calle Garrochistas.

Los muros pantalla, que constituyen las paredes laterales del túnel, alcanzan unos 21 metros de profundidad, equivalente a un edificio de siete plantas. Para su ejecución se han utilizado 50.000 metros cúbicos de hormigón, un volumen similar al de 20 piscinas olímpicas.

Avance de las obras hacia la Macarena

Durante los trabajos han llegado a operar hasta tres equipos de pantalladoras de forma simultánea. En los últimos días se han retirado las máquinas que trabajaban en Mar de Alborán y Agricultores, y una de ellas ya ha sido trasladada al tercer tramo, en la Macarena.

Con este traslado se pretende acelerar las obras en la avenida Doctor Fedriani, donde se ejecutarán nuevas pantallas. Además, la Junta ha anunciado que a mediados de abril llegará maquinaria más potente para trabajar a mayor profundidad en la zona donde se ubicará la estación del Hospital Macarena.

Una infraestructura clave para la movilidad

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla tendrá 7,5 kilómetros de recorrido entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián, además de un ramal técnico de 1,3 kilómetros que conectará con los talleres y cocheras.

Este primer tramo de Pino Montano abarca 1,7 kilómetros, a los que se suman 699 metros del ramal técnico. En total, el proyecto contempla doce estaciones, de las que once serán subterráneas y una en superficie.

La obra cuenta con un presupuesto total de 1.366 millones de euros, financiado por la Junta de Andalucía y el Estado, y ha sido declarada operación estratégica dentro del programa europeo Feder 2021-2027.

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Según la Junta, esta nueva línea permitirá mejorar la conexión de los barrios del norte con el centro de Sevilla y reforzar el transporte público metropolitano, impulsando una movilidad más sostenible, eficiente y accesible en la ciudad.