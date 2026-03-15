Renfe sustituye por autobuses dos trenes de Cercanías entre Sevilla y Cazalla por obras en la línea

Renfe pondrá en marcha desde este lunes 16 de marzo un servicio alternativo por carretera para dos trenes de la línea de Cercanías C3 (Sevilla–Cazalla Constantina) debido a trabajos en la infraestructura ferroviaria.

En concreto, los trenes Sevilla-Cazalla de las 15.25 horas y Cazalla-Sevilla de las 18.14 horas realizarán el trayecto por carretera entre las estaciones de Los Rosales y Cazalla Constantina, mientras que el tramo entre Sevilla Santa Justa y Los Rosales continuará prestándose en tren con normalidad, según han informado fuentes de la compañía.

Corte total del tráfico ferroviario en abril

Renfe ha señalado que a partir del 7 de abril y hasta el día 20 este plan alternativo se ampliará a todos los servicios de la línea C3, ya que está previsto un corte total del tráfico ferroviario en este recorrido con motivo de las obras de mejora en la infraestructura.

Para facilitar la información a los viajeros, la compañía mantiene actualizados los avisos a través de la aplicación de Cercanías, el canal de WhatsApp, la megafonía y cartelería de las estaciones, la web de Renfe y la cuenta @Inforenfe en la red social X.

Cambios también en los trenes entre Extremadura y Sevilla

Además, Renfe ha reorganizado el plan alternativo de transporte en la línea Mérida–Los Rosales, donde Adif está ejecutando obras de modernización de la infraestructura.

Con el objetivo de reducir los transbordos por carretera, solo dos de los cuatro servicios diarios que conectan Extremadura con Sevilla se verán afectados por este dispositivo especial.

De este modo, los trenes de Media Distancia Madrid-Sevilla que atraviesan Extremadura mantendrán el trayecto en autobús entre Zafra y Sevilla, tal y como estaba previsto inicialmente.

En cambio, los trenes que circulan entre Plasencia o Cáceres y Sevilla evitarán este transbordo por carretera, aunque modificarán parcialmente sus horarios entre Mérida y la capital hispalense.

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Estas medidas estarán vigentes mientras continúen los trabajos de modernización que Adif desarrolla en la línea Mérida–Los Rosales, centrados actualmente en la implantación de nuevos sistemas de gestión de la circulación ferroviaria.