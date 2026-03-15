Una ruta de cuento entre bosques y ríos a una hora de Sevilla: así es el sendero natural que lleva a las casas de Los Tres Cerditos

Las casas de Los Tres Cerditos no solo se encuentran en el mundo de fantasía de uno de los cuentos más apreciados de todos los tiempos, sino que también se pueden visitar en la vida real, en una localidad situada a poco más de una hora de Sevilla. En concreto, estas construcciones se localizan en el municipio onubense de Jabugo, en una ruta senderista perfecta para hacer en familia.

Así, los visitantes que se adentran en el sendero de 'Los Tres Cerditos' no solo pueden recorrer la belleza natural de Jabugo, con su amplia y variada vegetación y fauna, sino también contemplar las tres construcciones que realizaron estos personajes de ficción para salvarse de las fauces del lobo.

La ruta circular que revive el cuento de Los Tres Cerditos

De ese modo, durante esta ruta circular que une Jabugo con Los Romeros y que arranca en la Plaza de la Constitución del municipio onubense, los senderistas se encontrarán tanto la casa de paja, que cayó con apenas un soplido del lobo, como la de madera que, aunque frenó ligeramente el avance de la fiera, también cayó, y, por último, la de madera, que logró salvar a los tres hermanos.

Las tres casas que buscan revivir desde este municipio una de las historias más famosas de la historia han sido obra del artista local Cándido Soriano con motivo de la iniciativa 'Jabugo de Cuento'.

Un recorrido fácil por Jabugo perfecto para hacer en familia

Para poder contemplarlas, es necesario realizar este camino que cuenta con un recorrido circular de 4,39 kilómetros que llevará al visitante por diversos senderos, dehesas y bosques repletos de naturaleza salvaje y de diversidad de animales, como cerdos, vacas o caballos.

Tal y como explica el Consistorio, este camino se puede completar en una hora y media, ya que se trata de un sendero fácil sin grandes dificultades, por lo que es perfecto para realizar en familia. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que hay tramos rocosos en los que se dificultará ligeramente el paso.

Más rutas de fantasía en Jabugo

Pero esta no es la única ruta de fantasía con la que cuenta Jabugo, sino que en su iniciativa 'Jabugo de Cuento', ha creado distintos caminos por los parajes naturales de la localidad con construcciones inspiradas en otras historias, como las de El Zapatero y los Duendes, Los Gnomos del Bosque, David el Gnomo, Las Ardillas del Bosque, y Pinocho y Geppetto.

Para llegar desde Sevilla a este municipio conocido mundialmente por la calidad de sus jamones, es necesario tomar la carretera N-433, dirección Huelva, hasta llegar a Jabugo y, tras esto, seguir las indicaciones que se localizan en el Centro de la localidad para llegar a sus sendas de fantasía.