La ruta del 'salseo' de Sevilla para celebrar el 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: "Es como ver Sálvame, pero con famosos del pasado"

Una ruta por todos los cotilleos históricos de Sevilla, con detalles sobre divorcios, peleas, triángulos amorosos e hijos fuera del matrimonio en los mismos lugares en los que sucedieron siglos atrás. Esta es la actividad que está llevando a cabo la empresa de actividades y visitas 'Sevilla a la Carta' a través de 'Bodas', una iniciativa que promete a sus usuarios acercarse a la historia de la ciudad "a través del amor y el sexo".

Esta actividad se está desarrollando para conmemorar el 500 aniversario de la boda del emperador Carlos V y la princesa Isabel de Portugal, celebrada en Sevilla en 1526.

Así, a las distintas iniciativas, eventos y celebraciones que se están desarrollando en la capital hispalense con motivo de esta efeméride, la empresa sevillana ha querido sumar una iniciativa para conocer "15 historias de amor en una ruta por Sevilla".

Recorrer Sevilla descubriendo historias de amor y desamor

A través de esta actividad, los participantes pueden recorrer los principales enclaves de la capital mientras conocen, de mano de una guía turística, los cotilleos de la época que se produjeron en cada uno de ellos y que escribieron la crónica rosa de la historia sevillana.

Visitas teatralizadas en el Real Alcázar de Sevilla / Vanessa Gámez / Ayuntamiento de Sevilla

"Muchas celebraciones históricas se van a enfocar este año en la época, la biografía o los relatos de esta boda. Queríamos ampliar el tema a historias de amor, desamor y cotilleos históricos de Sevilla", ha señalado al respecto Julia Rozet, de 'Sevilla a la carta'.

Ser los "paparazzis" de la historia sevillana

Por ello, han propuesto una ruta para ser los "paparazzis" de la historia de Sevilla e investigar sobre bodas, escándalos, amores imposibles y anécdotas sobre el sexo en la ciudad durante esta época.

"Es como ver el programa de 'Sálvame', pero con famosos del pasado', ha asegurado María Dolores, una de las asistentes de la ruta que se celebró el pasado 7 de marzo y que volverá a repetirse este próximo sábado. "Nos hemos acercado a conocer calles y monumentos desde otra perspectiva: el amor y el sexo", ha añadido su marido Antonio.

Participación activa con tarjetas de personajes históricos

Tanto ellos como el resto de participantes no solo pueden conocer los detalles de cada una de estas historias de la prensa rosa del momento, sino también participar de manera activa gracias a las tarjetas que reciben con varios personajes históricos que vienen acompañados de titulares de la prensa del corazón.

Esta ruta comienza en la Plaza de San Francisco, donde la guía explica todos los detalles de la celebración en este lugar de una lujosa justa para celebrar la boda de Carlos V e Isabel de Portugal.

Historias y cotilleos en el casco histórico de Sevilla

Durante el recorrido por el casco histórico, la guía da a conocer toda clase de intimidades de los novios, como la adicción al azúcar de la futura emperatriz, las experiencias previas de Carlos V con las mujeres o las últimas investigaciones sobre su muerte.

Recreación videomapping boda Carlos V e Isabel de Portugal / el correo

A esto le sigue un paseo por distintos palacios y edificios en los que se destapan los cotilleos sucedidos en su interior, como el divorcio de una famosa artista del siglo XVIII, la preparación del ajuar para su boda de una aristócrata sevillana, el hijo ilegítimo de un aristócrata tras un viaje al extranjero o la redecoración de una millonaria en su palacio de la calle Cuna.

Anécdotas sobre la familia Fitz-James y el pintor Velázquez

"Sin olvidarse de la organización de la boda de Juana Pacheco con el pintor Velázquez o el triángulo amoroso que vivirá un autor de la generación del 27", han recalcado desde la organización.

Durante el evento, también se explican toda clase de informaciones sobre la familia Fitz-James y diversas noticias históricas como la de una importante figura de la época que fue engañada antes de la boda.

Los pasos llevan a los visitantes a acudir al convento San Leandro, y a uno de los palacios más famosos de Sevilla, el de las Dueñas, en el que la guía habla de Eugenia de Montijo, la española que fue emperatriz de Francia tras casarse con Napoleón III y que se convirtió en toda una musa de la Alta Costura.

Precios y cómo reservar la ruta

Esta actividad se podrá realizar el próximo sábado a las 12.00 horas por un precio de 10 euros por persona, mientras los menores de 10 años pueden participar gratis y los grupos concertados pueden acceder a un precio especial.

Se puede reservar esta actividad a través de la web de Sevilla a la carta o en el teléfono 633 083 961.

Las imágenes del videomapping de la conmemoración de las bodas de Carlos V / El Correo

El recorrido, que dura unos 90 minutos, sale desde la Plaza de San Francisco para continuar por la Plaza Salvador, la calle Cuna, la Plaza de la Encarnación, la Plaza Cristo de Burgos, el convento Santa Inés y la calle Dueñas.