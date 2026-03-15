Sevilla refuerza su plan de asfaltado con 20 millones: esta es la lista de calles que se están renovando

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, continúa avanzando en su Plan de Mejora de Pavimentos y Asfalto, que ya ha permitido actuar en algunas de las arterias más importantes de la ciudad. Entre las calles recientemente intervenidas o en proceso de reasfaltado se encuentran vías como Médicos Sin Fronteras, la Enramadilla, Ronda de Capuchinos, Sánchez Pizjuán, Don Fadrique, Pablo Iglesias o Pueblo Saharaui.

Según ha informado el Consistorio, este plan cuenta con una inversión anual de 20 millones de euros, lo que supone un incremento del 43% respecto al presupuesto anterior. Desde el inicio del actual mandato municipal en mayo de 2023, el Ayuntamiento asegura haber renovado más de 150 kilómetros de asfalto en distintos barrios de la ciudad.

Una inversión récord para mejorar el viario

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que este programa forma parte de un “refuerzo histórico” del contrato de conservación de pavimentos.

“Recuperar el asfalto de las calles sigue siendo una de nuestras prioridades. Sevilla necesitaba muchas actuaciones de mejora tras años de abandono en numerosas vías”, ha señalado el responsable municipal.

Este contrato ha ido aumentando progresivamente su dotación económica desde el inicio del mandato, pasando de 10 millones a 14 y finalmente a 20 millones de euros anuales, lo que, según el Ayuntamiento, permitirá intensificar las actuaciones en toda la ciudad.

Trabajos en grandes avenidas y barrios de Sevilla

Entre las actuaciones destacadas figura la intervención en la SE-20, donde se están desarrollando importantes trabajos de reasfaltado con una inversión de 4,5 millones de euros. Estas obras se suman a las que ya se están ejecutando en más de una treintena de calles de la capital con un presupuesto cercano a 10 millones de euros.

Las actuaciones se reparten por todos los distritos de Sevilla, con trabajos en Casco Antiguo, Triana, Nervión, Macarena, Cerro-Amate, Los Remedios, Distrito Sur o Este-Alcosa-Torreblanca, entre otros.

Entre las calles incluidas en el plan figuran Ronda de Capuchinos, Ronda de Triana, Avenida de Andalucía, Diego Martínez Barrio, Carlos V, Virgen del Valle o la Ronda del Tamarguillo, además de otras vías de barrios como San Diego, Torreblanca o San Pablo.

Reforma integral del Puente del Cachorro

Dentro de este plan, el Ayuntamiento también ha anunciado una actuación integral en el Puente del Cachorro. Además del reasfaltado completo de la calzada, se llevará a cabo la sustitución de los toldos existentes, la renovación de la pintura en los mástiles de luminarias, la restauración de la herrería del puente y sus barandillas, así como el adecentamiento de los acerados.

Según el Consistorio, se trata de una intervención necesaria, ya que desde su construcción en 1992 no se había realizado una actuación de este tipo.

Actuaciones tras los daños de las lluvias

El Ayuntamiento también ha destacado las intervenciones de urgencia realizadas durante los últimos meses a causa de los daños provocados por las lluvias del invierno.

En total, se han llevado a cabo alrededor de 180 actuaciones para reparar socavones, grietas y desperfectos en la calzada, con el objetivo de garantizar la seguridad vial en distintos puntos de la ciudad.

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“El cuidado del viario es seguridad, movilidad y calidad de vida para los vecinos, además de contribuir a la buena imagen de la ciudad”, ha concluido Juan de la Rosa, que ha subrayado que el objetivo es garantizar un mantenimiento constante y eficaz de las calles de Sevilla en todos sus barrios.