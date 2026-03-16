Los 14 restaurantes de Sevilla y los 88 de Andalucía recomendados por la Guía Michelín 2026: esta es la lista completa
CaixaBank ha entregado en Málaga las placas acreditativas a los 14 restaurantes de Sevilla reconocidos por la Guía Michelin 2026, dentro de un acto que reunió a más de 200 profesionales y en el que también se reconoció a un total
Caixabank ha entregado a 14 restaurantes de Sevilla las placas acreditativas como restaurantes recomendados por la Guía Michelin de 2026, de un total de 88 en toda Andalucía, en un evento celebrado en Málaga con más de 200 representantes profesionales de la restauración. En Andalucía, la restauración ocupa un lugar estratégico dentro del tejido productivo y del modelo turístico, convirtiéndose en un factor clave, capaz de atraer tanto turismo nacional como internacional.
El sector de la restauración en Andalucía ha recibido un nuevo espaldarazo con 88 restaurantes distinguidos como recomendados por la Guía Michelin, un reconocimiento que premia la profesionalidad, el esfuerzo constante y la apuesta por la excelencia culinaria. Estas distinciones reflejan el alto nivel de los establecimientos, capaces de combinar innovación y respeto por la tradición hasta consolidar a Andalucía como un referente gastronómico nacional e internacional.
Estos son los 14 restaurantes de Sevilla recomendados y los 88 de Andalucía
- Basque Eneko (Sevilla)
- Cal Viva (Sevilla)
- Chicarreros (Sevilla)
- Deli (Sevilla)
- DESACATO (Sevilla)
- El Disparate (Sevilla)
- Ivantxu Espacio Bistronómico (Sevilla)
- Jaylu (Sevilla)
- La Barra de Cañabota (Sevilla)
- Leartá (Sevilla)
- Sobretablas (Sevilla)
- Tradevo Centro (Sevilla)
- Tribeca (Sevilla)
- Yo (Sevilla)
- Asador La Chumbera (Almería)
- Asador Marino Tinta Negra (Almería)
- Barra de José Álvarez (Almería)
- Ginés Peregrín (Almería)
- La Villa Agua Amarga (Almería)
- Tony García Espacio Gastronómico (Almería)
- Travieso (Almería)
- VIVO Gourmet (Almería)
- A Mar (Cádiz)
- Akase (Cádiz)
- Albalá (Cádiz)
- Almanaque Casa de Comidas (Cádiz)
- Arohaz (Cádiz)
- Castillería (Cádiz)
- Cataria (Cádiz)
- Contraseña (Cádiz)
- Cooking Almadraba (Cádiz)
- Dalmar (Cádiz)
- El Alférez (Cádiz)
- El Campero (Cádiz)
- El Muro (Cádiz)
- La Carboná (Cádiz)
- Trasteo (Cádiz)
- Tsuro (Cádiz)
- Casa Pedro (Córdoba)
- Casa Pepe de la Judería (Córdoba)
- Casa Rubio (Córdoba)
- Celia Jiménez (Córdoba)
- Garum 2.1 (Córdoba)
- La Casa de Manolete Bistró (Córdoba)
- Taberna el nº 10 (Córdoba)
- Vertigo (Córdoba)
- Asador de la Reina (Granada)
- Atelier Casa de Comidas (Granada)
- Cala (Granada)
- El Conjuro (Granada)
- Elysium (Granada)
- FM (Granada)
- Le Bistró by El Conjuro (Granada)
- María de la O (Granada)
- Ruta del Veleta (Granada)
- Aires de Doñana (Huelva)
- Casa Dirección (Huelva)
- Consolación (Huelva)
- Acebuche (Jaén)
- Almocadén (Jaén)
- Casa Antonio (Jaén)
- Cibus (Jaén)
- KA-ORŪ SUSHIBAR & COCKTAIL (Jaén)
- MangasVerdes (Jaén)
- Taberna Canela en Rama (Jaén)
- Aire (Málaga)
- Alaparte (Málaga)
- Areia (Málaga)
- Beluga (Málaga)
- Candeal (Málaga)
- Casa Eladio (Málaga)
- Cávala (Málaga)
- Charolais (Málaga)
- Chinchín Puerto (Málaga)
- Clómada (Málaga)
- Erre & Urrechu (Málaga)
- Kava (Málaga)
- La Milla Marbella (Málaga)
- Leña Marbella (Málaga)
- Los Marinos José (Málaga)
- Mi Niña Lola (Málaga)
- Oliva (Málaga)
- Promesa (Málaga)
- Sarmiento Brasa Andaluza (Málaga)
- TA-KUMI (Málaga)
- TA-KUMI (Málaga)
- Tragatá Málaga (Málaga)
- Tragatá Ronda (Málaga)
Acuerdo entre CaixaBank y Michelín
CaixaBank ha reforzado su alianza con Michelin al convertirse en entregador oficial de las placas que distinguirán a los restaurantes recomendados en la Guía Michelin 2026. Durante el primer trimestre del año, la entidad organizará 12 actos en distintas zonas de España para hacer entrega de estos reconocimientos, en encuentros que reunirán a los establecimientos distinguidos y a figuras destacadas de la gastronomía local y nacional. Además, CaixaBank acompañará a los restaurantes también en la colocación de las placas en sus locales, a través de gestores especializados en el sector de la restauración.
- Los colegios públicos sevillanos luchan contra la amenaza de cierre por la caída de la natalidad: 'Tenemos que competir para que nos escojan
- Santa Justa afrontará su mayor reforma de los últimos años: 4 millones para renovar la imagen de la fachada, accesos y andenes
- Vecinos de Miraflores en pie de guerra por la construcción de un bloque de 8 plantas de VPO: 'El barrio está saturado, no cabemos
- La mayor reforma en años de la estación de Santa Justa destinará 400.000 euros para renovar y ampliar la sala VIP
- Sevilla abre el debate sobre los coches de caballos tras su adiós en Málaga y Barcelona: los animalistas piden la 'abolición progresiva
- El Metro de Sevilla avanza: terminados los muros del túnel del primer tramo de la Línea 3
- Muere una mujer de 29 años al chocar un coche y un camión en Sanlúcar la Mayor
- El mejor pescaíto frito de Sevilla: cinco freidurías imprescindibles para disfrutar en Cuaresma y Semana Santa