Los 14 restaurantes de Sevilla y los 88 de Andalucía recomendados por la Guía Michelín 2026: esta es la lista completa

Caixabank ha entregado a 14 restaurantes de Sevilla las placas acreditativas como restaurantes recomendados por la Guía Michelin de 2026, de un total de 88 en toda Andalucía, en un evento celebrado en Málaga con más de 200 representantes profesionales de la restauración. En Andalucía, la restauración ocupa un lugar estratégico dentro del tejido productivo y del modelo turístico, convirtiéndose en un factor clave, capaz de atraer tanto turismo nacional como internacional.

Foto de familia con los restaurantes premiados de Sevilla. / El Correo

El sector de la restauración en Andalucía ha recibido un nuevo espaldarazo con 88 restaurantes distinguidos como recomendados por la Guía Michelin, un reconocimiento que premia la profesionalidad, el esfuerzo constante y la apuesta por la excelencia culinaria. Estas distinciones reflejan el alto nivel de los establecimientos, capaces de combinar innovación y respeto por la tradición hasta consolidar a Andalucía como un referente gastronómico nacional e internacional.

Estos son los 14 restaurantes de Sevilla recomendados y los 88 de Andalucía

Basque Eneko (Sevilla)

(Sevilla) Cal Viva (Sevilla)

(Sevilla) Chicarreros (Sevilla)

(Sevilla) Deli (Sevilla)

(Sevilla) DESACATO (Sevilla)

(Sevilla) El Disparate (Sevilla)

(Sevilla) Ivantxu Espacio Bistronómico (Sevilla)

(Sevilla) Jaylu (Sevilla)

(Sevilla) La Barra de Cañabota (Sevilla)

(Sevilla) Leartá (Sevilla)

(Sevilla) Sobretablas (Sevilla)

(Sevilla) Tradevo Centro (Sevilla)

(Sevilla) Tribeca (Sevilla)

(Sevilla) Yo (Sevilla)

(Sevilla) Asador La Chumbera (Almería)

(Almería) Asador Marino Tinta Negra (Almería)

(Almería) Barra de José Álvarez (Almería)

(Almería) Ginés Peregrín (Almería)

(Almería) La Villa Agua Amarga (Almería)

(Almería) Tony García Espacio Gastronómico (Almería)

(Almería) Travieso (Almería)

(Almería) VIVO Gourmet (Almería)

(Almería) A Mar (Cádiz)

(Cádiz) Akase (Cádiz)

(Cádiz) Albalá (Cádiz)

(Cádiz) Almanaque Casa de Comidas (Cádiz)

(Cádiz) Arohaz (Cádiz)

(Cádiz) Castillería (Cádiz)

(Cádiz) Cataria (Cádiz)

(Cádiz) Contraseña (Cádiz)

(Cádiz) Cooking Almadraba (Cádiz)

(Cádiz) Dalmar (Cádiz)

(Cádiz) El Alférez (Cádiz)

(Cádiz) El Campero (Cádiz)

(Cádiz) El Muro (Cádiz)

(Cádiz) La Carboná (Cádiz)

(Cádiz) Trasteo (Cádiz)

(Cádiz) Tsuro (Cádiz)

(Cádiz) Casa Pedro (Córdoba)

(Córdoba) Casa Pepe de la Judería (Córdoba)

(Córdoba) Casa Rubio (Córdoba)

(Córdoba) Celia Jiménez (Córdoba)

(Córdoba) Garum 2.1 (Córdoba)

(Córdoba) La Casa de Manolete Bistró (Córdoba)

(Córdoba) Taberna el nº 10 (Córdoba)

(Córdoba) Vertigo (Córdoba)

(Córdoba) Asador de la Reina (Granada)

(Granada) Atelier Casa de Comidas (Granada)

(Granada) Cala (Granada)

(Granada) El Conjuro (Granada)

(Granada) Elysium (Granada)

(Granada) FM (Granada)

(Granada) Le Bistró by El Conjuro (Granada)

(Granada) María de la O (Granada)

(Granada) Ruta del Veleta (Granada)

(Granada) Aires de Doñana (Huelva)

(Huelva) Casa Dirección (Huelva)

(Huelva) Consolación (Huelva)

(Huelva) Acebuche (Jaén)

(Jaén) Almocadén (Jaén)

(Jaén) Casa Antonio (Jaén)

(Jaén) Cibus (Jaén)

(Jaén) KA-ORŪ SUSHIBAR & COCKTAIL (Jaén)

(Jaén) MangasVerdes (Jaén)

(Jaén) Taberna Canela en Rama (Jaén)

(Jaén) Aire (Málaga)

(Málaga) Alaparte (Málaga)

(Málaga) Areia (Málaga)

(Málaga) Beluga (Málaga)

(Málaga) Candeal (Málaga)

(Málaga) Casa Eladio (Málaga)

(Málaga) Cávala (Málaga)

(Málaga) Charolais (Málaga)

(Málaga) Chinchín Puerto (Málaga)

(Málaga) Clómada (Málaga)

(Málaga) Erre & Urrechu (Málaga)

(Málaga) Kava (Málaga)

(Málaga) La Milla Marbella (Málaga)

(Málaga) Leña Marbella (Málaga)

(Málaga) Los Marinos José (Málaga)

(Málaga) Mi Niña Lola (Málaga)

(Málaga) Oliva (Málaga)

(Málaga) Promesa (Málaga)

(Málaga) Sarmiento Brasa Andaluza (Málaga)

(Málaga) TA-KUMI (Málaga)

(Málaga) TA-KUMI (Málaga)

(Málaga) Tragatá Málaga (Málaga)

(Málaga) Tragatá Ronda (Málaga)

Acuerdo entre CaixaBank y Michelín

CaixaBank ha reforzado su alianza con Michelin al convertirse en entregador oficial de las placas que distinguirán a los restaurantes recomendados en la Guía Michelin 2026. Durante el primer trimestre del año, la entidad organizará 12 actos en distintas zonas de España para hacer entrega de estos reconocimientos, en encuentros que reunirán a los establecimientos distinguidos y a figuras destacadas de la gastronomía local y nacional. Además, CaixaBank acompañará a los restaurantes también en la colocación de las placas en sus locales, a través de gestores especializados en el sector de la restauración.