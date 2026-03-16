Aemet confirma en Sevilla las lluvias por la borrasca de gran impacto Therese: hasta cuatro días de precipitaciones

La nueva borrasca de gran impacto Therese afectará a Sevilla capital y provincia con lluvias durante varios días esta semana. Aunque se trata de una inestabilidad atlántica que afectará principalmente a Canarias, en la península afectará al suroeste peninsular y entre varias provincias a Sevilla, informa Aemet. Todo a poco tiempo ya del inicio de la Semana Santa, con el Domingo de Ramos el 29 de marzo, además del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión los días 27 y 28.

Hasta cuatro días de lluvias en Sevilla

En la provincia de Sevilla se empezarán a notar los efectos el miércoles y, aunque no serán en principio lluvias intensas, sí habrá precipitaciones dispersas en la provincia. En Sevilla habrá una previsión de entre el 80% y 90% de posibilidad de lluvias en la capital, más en la primera mitad del día. Con temperaturas primaverales de 23 grados a la sombra de máxima

El jueves será un día de transición en la provincia y se caracterizará por la estabilidad con cielos poco nubosos. Una situación temporal, ya que la borrasca Therese volverá a impactar en Sevilla capital y provincia el viernes llegando de nuevo las lluvias con un 65% de probabilidad, esta vez con más intensidad que el miércoles y más en la segunda mitad del día. Las temperaturas en la capital serán de 20 grados y las mínimas de 13.

El fin de semana habrá también lluvias, pero débiles y dispersas en Sevilla capital y provincia, con un 80 y 85% de probabilidad de precipitaciones, aunque la incertidumbre es muy alta por la distancia en el tiempo y habrá que esperar, por tanto, cómo evolucione la borrasca. Las temperaturas máximas estarán entre los 22 y 23 grados.

Récord absoluto de borrascas de gran impacto

La borrasca Therese, nombrada por el instituto meteorológico portugués IPMA, dejará en España su mayor impacto en Canarias a partir del miércoles 18 de marzo, con previsión de lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo, en la península afectará al suroeste como afirma Aemet. Con este sistema ya son 19 las borrascas o danas de gran impacto con nombre en la temporada 2025-2026, lo que supone un récord absoluto desde que comenzó este sistema de denominación en 2017-2018 y supera la marca anterior, registrada en la temporada 2023-2024, cuando hubo 17 nombramientos.