Control de bulos en redes, una app para medir bullas y más de 3.000 agentes: Sevilla se blinda para la Semana Santa

Monitorización de bulos en redes sociales, una app para vigilar y controlar las bullas y más de 3.000 agentes repartidos por la ciudad. Este es el dispositivo de seguridad planteado para la Semana Santa de Sevilla, que congregará como cada año a decenas de miles de personas desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. El objetivo de este operativo, diseñado de manera conjunta entre Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno, es el de siempre: "Que todos podamos disfrutar de una semana plena, si la meteorología lo permite".

Entre lo más destacado del dispositivo está la instalación de "40 sensores que medirán en tiempo real el flujo de personas en los puntos más concurridos de la ciudad", según ha explicado este lunes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. "Estos datos estarán a disposición del Cecop y de Policía Nacional y Local, y también se subirán a una aplicación móvil para cualquier sevillano pueda saber si está saturado o no uno de esos enclaves", ha detallado Sanz. Esta funcionalidad dentro de la app Sevilla también mostrará en tiempo real la ubicación de la cruz de guía y el palio de cada una de las hermandades.

Estos datos en tiempo real sobre el aforo servirá además para "determinar si se va a limitar el acceso o no a algunas zonas concretas del casco histórico", según ha afirmado José Luis Sanz. "Gracias a esa función extra, también se tomarán sobre marcha decisiones en caso que haya que vallar algunos puntos. Todo ello teniendo en cuenta la opinión de la propia hermandad, Policía Local y Nacional".

También se desarrollarán labores de "monitorización y rastreo de redes sociales para evitar la propagación de bulos y desinformación", tal como ha apuntado el regidor hispalense tras la Junta de seguridad, en la que han participado representantes de ambas administraciones así como de las fuerzas y cuerpos locales y del Estado. Estas tareas se llevarán a cabo con la coordinación entre los cuerpos de Policía Local y Nacional conjuntamente con el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

Más de 3.000 agentes

"Policía Nacional contará con más de 1.900 efectivos, a los que hay que sumar de otras instituciones como Guardia Civil, Tráfico y Aemet. En total, más de 2.500 funcionarios del Estado para el dispositivo especial de Semana Santa", ha destacado por su parte el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. Entre ellos estarán de nuevo los policías judiciales que ya el año pasado realizaron labores preventivas y de investigación vestidos de paisano, en el marco de la operación Cirio, según ha informado Toscano.

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A todos esos agentes hay que sumar los 1.031 policías locales que aporta el Ayuntamiento de Sevilla. "Desde el Viernes de Dolores hasta Domingo Resurrección, se distribuirán entre el acompañamiento a hermandades, el entorno de los templos, la carrera oficial, controles de tráfico, asistencia en el centro de control y servicio al resto de barrios de la ciudad", ha subrayado el alcalde de la capital andaluza.