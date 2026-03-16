Cajasol presenta un ciclo de conferencias sobre la duquesa de Alba con la presencia de su hijo Cayetano: "Era su ojo derecho"

La Fundación Cajasol de Sevilla ha presentado este lunes, 16 de marzo, el ciclo de conferencias del centenario del Nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII Duquesa de Alba, que se celebrarán durante los meses de marzo, abril y mayo. El acto de presentación ha contado con la presencia de su hijo Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona y XIII Conde de Salvatierra, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, la periodista Marina Bernal, el padre Ignacio Jiménez, Carmen Tello y José María Flores, antiguo hermano mayor de la hermandad de los Gitanos.

El acto ha comenzado con el agradecimiento público de Antonio Pulido, presidente de la fundación, a Cayetano, por ser el impulsor de estas conferencias y brevemente, le ha dado la palabra. El quinto hijo de la Duquesa ha sido el que ha guiado la conversación con los demás invitados.

Todos los presentes, "amigos y queridos" de Cayetana de Alba, han recordado con cariño sus años y vivencias compartidas. Marina Bernal, cuenta que tenía una "humanidad desbordante". Ha habido incluso, en la conversación, una parte más religiosa con la presencia de su sacerdote de confianza, el padre Ignacio, que recuerda con una sonrisa cuando le pedía que le oficiara las misas en latín. Además, y como dicta la fecha, la Semana Santa también ha estado en la conversación con José María Flores, antiguo hermano mayor de la hermandad de Los Gitanos.

Cayetano ha señalado que para su madre, el Santuario de los Gitanos "es la obra de su vida". Pese a tener unión con muchas de las hermandades de la ciudad, la duquesa de Alba tenía una clase de predilección por la hermandad. "Su vida eran Los Gitanos, no sé si por su vínculo con el pueblo gitano", dice su hijo. Pero sin duda, tal y como afirma Flores, "fue y siempre será alguien muy vinculada a esta familia de la hermandad de los Gitanos. Tenemos una acción social en el Polígono Sur y se llama Proyecto Cayetana en su memoria”.

La última en intervenir ha sido Carmen Tello, mujer de Curro Romero, que estuvo casada con el Marqués de Valencina y pasó por un momento complicado con su divorcio. Fue ella, la Duquesa de Alba, uno de sus mayores apoyos. Cayetano recuerda esta historia poniendo voz a las palabras que su madre le dijo: "Se ha separado, y el mundo le ha dado la espalda. Eso es intolerable. Yo estaré con ella hasta el final". "Era como la hermana que nunca he tenido", afirma la sevillana.

Cayetano afirma que tiene un gran parecido a su madre y en el recuerdo a la figura de la Duquesa, Carmen Tello afirma que Cayetana estará muy feliz allá donde esté "viéndonos a todos", en especial a su hijo: "Cayetano, su niño, era su ojo derecho. Se identifica muchísimo a ella".

Ciclo de conferencias

Habrá un total de cinco conferencias. La primera, titulada Una duquesa política, contará con la presencia de Felipe González y Juanma Moreno y moderada por la presentadora Susanna Griso.

La segunda será el próximo 16 de abril y estarán Rubén Amón y José María Manzanares como invitados, bajo el título Una duquesa en la plaza. En la tercera, Una duquesa libre, participarán Carlos Herrera, Rosa Villacastín y el reverendo Ignacio Jiménez.

La cuarta conferencia contará con la presencia de Alfonso Díez, entre otros, para hablar de Una duquesa de pueblo. Y para finalizar ese ciclo, pondrán el punto final sus hijos bajo el nombre de Una duquesa en familia.

Con respecto a esta última conferencia, el hijo de Cayetana ha confesado que, por ahora, no están confirmados todos sus hermanos, y espera, que por el cariño a su madre, que asistan finalmente todos. Los confirmados son Eugenia, la menor de los hermanos, Carlos, Fernando y el propio Cayetano.

Las conferencias tendrán todas lugar en el Teatro Cajasol con entrada libre hasta completar aforo.

'La última duquesa'

Cayetano de Irujo ha aprovechado la ocasión para hablar de la presentación del libro La última duquesa. “No es la última duquesa, no quiero que se molesten las venideras. Pero sí que va a ser la última duquesa con esas características, con esa vida, con esa personalidad, con esa grandeza que tenía Cayetana de Alba”, argumenta su hijo.

El libro, que se presentará el 15 de abril en el Palacio de Dueñas de Sevilla y el 24 de marzo en el Palacio de Liria de Madrid, se personaliza en la voz de Cayetano, aunque muestra desde el primer momento ese rechazo de que él no es el protagonista, sino que fue elección de la editorial.

Además de su relato, también aparecerán otros personajes como son sus hermanos o Alfonso Díez. "Es un documento de fotos y de gran parte de la vida de Cayetana que no se conoce bien de ella", concluye el duque de Arjona.