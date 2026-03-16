Cinco detenidos en Pilas por tráfico de drogas tras desmantelar un punto de venta
Tras una investigación iniciada en septiembre, la Guardia Civil desmantela un punto de venta y consumo de drogas en Pilas, arrestando a cinco individuos por un delito contra la salud pública.
La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Pilas, ha procedido a la detención de cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la salud publica en la modalidad de tráfico de drogas al menudeo. Las informaciones obtenidas por los investigadores certificaron que la organización distribuía una mezcla de heroína y cocaína gravemente perjudicial para la salud conocida como “bazuco”.
La investigación se inició a mediados del mes de septiembre tras detectarse una intensa actividad compatible con la venta de sustancias estupefacientes en la localidad. A raíz de estos hechos, la Guardia Civil estableció un operativo de vigilancias discretas y análisis de información obtenida sobre un inmueble identificado como punto principal de venta de sustancias, al que acudían los consumidores tanto de la localidad como de municipios cercanos.
Una vez recabados los indicios, la Guardia Civil ha procedido a la entrada y registro del inmueble, interviniendo diversas cantidades de sustancias estupefacientes dispuestas para su venta inmediata, útiles destinados para la elaboración y consumo, y paralelamente una enorme cantidad de información relativa a la actividad ilícita de la organización que está siendo analizada.
La operación ha finalizado con la desactivación de un punto de venta y consumo de sustancias muy activo en la localidad de Pilas y con la detención de cinco personas puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales en base al análisis de la información obtenida.
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